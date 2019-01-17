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洋基1996年世界大賽MVP多次性侵4歲幼童　2.5萬美元交保

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▲▼1996年洋基世界大賽冠軍，35號 韋特蘭德（John Wetteland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖中）韋特蘭德（John Wetteland）關門，洋基奪1996年世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基1996年世界大賽MVP韋特蘭德（John Wetteland）在2004年起3度性侵一名4歲幼童，惡行相隔將近15年才被揭發。15日魏特蘭德遭警方逮捕後，以2.5萬美元交保。

根據《Dallas News》16日報導，韋特蘭德2004年起曾經3度強迫性侵一名4歲幼童，15日遭到警方持票逮捕，不過當晚就以2.5萬美元的保釋金返家。

現年52歲的韋特蘭德，1989年於道奇登上大聯盟，生涯12年間3度入選全明星、4度年度MVP提名、1999年效力遊騎兵時更是美聯賽揚票選6。

韋特蘭德生涯最風光時期莫過於1995、1996年在洋基的這兩年。1996年以2.83防禦率、美聯最多的43救援獲得年度最佳後援投手肯定，當年世界大賽洋基6場解決勇士奪冠，系列戰韋特蘭德5場出賽4次關門，追平季後賽單一系列戰最多救援點歷史紀錄，被選為世界大賽MVP。

▲▼1996年洋基世界大賽冠軍，35號 韋特蘭德（John Wetteland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基奪冠，捕手吉拉迪（Joe Girardi）擁抱後援投手韋特蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

隔年洋基將佈局投手李維拉（Mariano Rivera）接班終結者，韋特蘭德以4年2300萬美元加盟遊騎兵，4年期間累積150次救援成功立下隊史紀錄，往後更進入球隊名人堂。2000年韋特蘭德雖然才33歲就選擇退休，2006年曾擔任國民隊投手教練，但因為與總教練不合季中就離隊，2009年被任命水手牛棚教練，同樣是與球團不合再次失業。

關鍵字： 洋基性侵韋特蘭德世界大賽
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