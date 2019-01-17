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比哥還準　柯瑞弟有意兄弟一起爭奪明星賽三分球大賽

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▲▼柯瑞弟（Seth Curry）（右），柯瑞（Stephen Curry）（左）。（圖／CFP）

▲柯瑞弟（右）與柯瑞（左）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019夏洛特明星賽三分球大賽將在2月17舉行，儘管三分球大賽參賽名單尚未公布，但對於家鄉位於夏洛特的拓荒者後衛柯瑞弟（Seth Curry）而言他顯得躍躍欲試，他本季三分球命中率不但高於勇士隊的哥哥柯瑞（Stephen Curry），更希望可以追尋哥哥的腳步參加三分球大賽。

柯瑞弟表示「我一直都想參加三分球大賽，尤其今年到家鄉夏洛特，更增加我的意願，我也想跟哥哥一起參加，若跟他一起競爭會很有趣。」

柯瑞弟與柯瑞都是射手，柯瑞弟本季三分球命中率可高達48.6%甚至比哥哥柯瑞還高，他場均可投進1.4顆三分球，但由於柯瑞弟上場時間較短，出手次數較少，故整體三分火力仍無法與場均可轟進5.3顆三分球且命中率達45.6%的柯瑞相比。

柯瑞弟小柯瑞2歲，2013年加入勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士，近4年已效力6支球隊，他本季與拓荒者簽下合約2年合約，上場時間17.4分鐘，場均可繳出5.9分、1.3籃板。

球員參加三分球大賽方式主要是由聯盟邀請，早在柯瑞弟於2016年球季效力獨行俠時期他就曾表示希望參加三分球大賽，但最後並未獲邀，相較之下柯瑞就已經參加過5屆的三分球大賽，也於2015年拿下冠軍。

柯瑞弟想與哥哥柯瑞一同參加三分球大賽的想法並不難實現，因柯瑞曾於2014年紐奧良明星賽與柯瑞爸（Dell Curry）一同參加明星賽的投籃挑戰賽，且柯瑞上屆洛杉磯明星賽雖然只有參加正賽，但他當時表示他下一屆回到家鄉夏洛特將有興趣重返三分球大賽，本屆明星賽三分球大賽將有機會看到柯瑞兩兄弟同場較勁。

▼勇士柯瑞場均可投進5.3顆三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 柯瑞勇士拓荒者NBA
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