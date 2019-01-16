黃蜂帕克遭隊友爆料將重返聖城　巴頓：我比沃神還快

▲黃蜂帕克（右）遭隊友爆料於合約結束後將重返效力17年的老東家馬刺。（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

黃蜂老將帕克（Tony Parker）季初離開效力17年的馬刺並與黃蜂簽下2年合約，但根據美媒《The Athletic 》16日報導，與帕克交情匪淺的隊友巴頓（Nicolas Batum）表示，馬刺就像帕克的家，他認為帕克在結束黃蜂合約後將會重返馬刺，並笑稱自己爆料比名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）還要快。

巴頓表示，「本季前帕克要離開馬刺加盟黃蜂時就通知我，還叫我發推特，我當時跟他說，你若最後沒去我豈不是很蠢，但說他不會，還叫我趕快發，結果他真的去了，我那次爆料比沃神還快。」

「當你在一支球隊效力那麽久，留下很多成就跟美好時光，當你重返球隊那感覺一定很特別，我跟他當時也討論這件事情，他把聖城當做家一樣，我認為他黃蜂合約到期之後，他會回去馬刺的。」巴頓補充道。

36歲的帕克季初以2年1000萬加盟黃蜂，本季他儘管替補出發但表現仍寶刀未老，本季場均可繳出9.4分、3.8助攻，且有3場比賽得分超過20分，甚至單場傳出9次助攻表現，陣中球星沃克（Kemba Walker）也認為他是陣中最穩定的領導者，

帕克於15日以黃蜂球員身份重返老東家馬刺主場，全場充滿感動氛圍，球迷不但起立歡呼，馬刺球團也替他準備近2分鐘的致敬影片歡迎他。帕克也於賽前於IG發文表示馬刺是他永遠的愛，並於賽後表示他永遠都是一位馬刺球員，同時也感謝黃蜂給他合約機會。

帕克與黃蜂合約將到2020年球季結束後到期，若帕克真的重返聖城，對所有馬刺球迷與他本人都是最完美的結局。

▼巴頓（左）與帕克（右）為黃蜂隊友也為法國國家隊戰友。（圖／CFP）