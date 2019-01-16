SBL明星賽先發球員由你決定 投票送你進場看球賽

活動小組／綜合報導

「SBL超級明星對抗賽」人氣票選開跑！你的一票將決定兩隊先發球員，即日起在《ETtoday新聞雲》App開放投票，參加投票即有機會抽全明星隊後方的汗水淋漓席門票！每人每日最多可投12票，快揪好友一起參加投票，組織心目中的夢幻隊伍吧！

票選活動從2019年01月16日（三）15:00:00起至2019年01月29日（二）23:59:59止，為期14天。每天到《ETtoday新聞雲》App投下你關鍵的選票，每人每日最多可投12票，投越多票中獎機會越大！

1月31日(四)的驚喜直播在《ETtoday新聞雲》，現場將抽出「SBL超級明星對抗賽」灌籃大賽以及三分球大賽門票各30位，讓你進場觀看球員們最酷最炫的球技，還有全明星隊後方的汗水淋漓席30位，讓你可以更近距離的接觸到球場上的球員們！

====簡單三步驟，選出你最愛的SBL明星賽球員====

◎ 步驟1：

下載《ETtoday新聞雲》App。（需完成會員註冊及電話認證）

◎ 步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，從左上角摺疊選單入口（三條橫線）展開側欄，點選「SBL超級明星對抗賽人氣票選」進入投票活動頁。

◎ 步驟3：

投票支持你心目中的夢幻球員，每人每日最多可投12票，獲得抽獎機會！



【SBL超級明星對抗賽人氣票選】活動資訊

◎ 活動時間：1月16日（三）15:00起至1月29日（二）23:59止

◎ 活動獎項：「SBL超級明星對抗賽」灌籃大賽、三分球大賽、汗水淋漓席各30名。

◎ 得獎公布：1月31日（四）於《ETtoday新聞雲》直播抽出，並公布於App活動側欄，且活動小組將會以E-mail通知，請確認登入資料的E-mail正確及有效。

◎ 兌領方式：請於接獲得獎通知後於指定日期內回覆基本資料(姓名、電話、收件地址、郵遞區號..等)，若未於E-mail得獎後的指定日期內提供上述完整資料將視同放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。