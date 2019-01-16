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高中木聯／佛光山有武林秘笈？普門隊長紀錄成長拚首冠

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▲普門隊長許瀚元有「武林秘笈」。（圖／記者楊舒帆攝）

▲普門隊長許瀚元有「武林秘笈」。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

佛光山普門中學備戰19日開打高中木棒聯賽，隊長許瀚元手上有一本專屬於木棒聯賽的「武林秘笈」筆記本，除了紀錄自己高一至高三的成長木棒聯賽之外，還要向隊友喊話「永不放棄」，拚隊史首冠。

普門中學是高中木棒聯賽新興的強權，104年開始參加木棒組賽事後，已經連3屆闖進4強，上一屆更勇闖冠軍戰，最後不敵穀保家商奪亞軍，許瀚元當時擔任第2任投手，雖然有所壓制仍無法挽回落後局面。

被許瀚元稱為「武林秘笈」的筆記本中，清楚記錄那場比賽自己的心情，他說，「印象最深刻的一句話就是明年一定要討回來。」筆記本中除了木棒聯賽的描述心情之外，還會記錄自己擔任投手所遇到的狀況，把各種經驗都記錄下來，他也坦言，「那場比賽是我成長的動力。」

觀察普門今年戰力，許瀚元認為比去年完整，有右投鍾瀚霖、左投鄭澔及下勾投手鍾昀臻，打擊方面少了畢業學長邱丹作為領導角色，不過鄭宗哲、馬傑森仍可以扮演中心打線要角。

許瀚元也是陣中重要的投手，不過他上一次比賽是11月的長華盃，目前腰傷剛好剛找回手感，普門最近與同為佛光山體系的南華大學比賽，為木棒聯賽做最後準備，許瀚元表示，「永不放棄是我們的風格，我們目標先進8強再延續每年進4強，之後拚隊史首冠。過程中也希望大家用微笑面對失誤，鼓勵隊友多笑，解放壓力。」

關鍵字： 高中木聯許瀚元普門中學
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