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味全龍復活？吳志揚證實：必須以新球隊加入

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▲▼中職大聯盟會長吳志揚出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職會長吳志揚證實頂新有意重組球隊。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

頂新集團有意以味全龍重返中職，根據周刊報導，頂新集團已啟動加盟中華職棒的動作，表達恢復中職會籍的想法，近期將遞交加盟計畫。中職會長吳志揚證實此事，透露頂新四董魏應行已致電詢問重返中職的可能性。由於味全龍的會籍已因解散而取消，重回中職必須以新球團加入，最快在2021年才能打職棒。

1999年味全龍奪得3連霸之後，頂新集團在球員出國慶功旅遊時宣布解散球隊，味全龍迷更到當時味全龍球團辦公室抗議。中職在2013年會長黃鎮台時期，曾與頂新集團洽談重回中職的意願，最後因發生「滅頂」事件而無下聞。

吳志揚表示，目前雙方已初步交換意見，他也向魏應行表示，味全龍想要以恢復會籍重回中職是不可行，因為味全龍會籍在解散之後已經解除，要重回中職就要以新球團加入辦法，遞交加盟計畫書，如果頂新要繼續沿用「味全龍」隊名，相關商標權利也要自己去釐清。

根據中職2017年訂定的加盟辦法，新球隊加盟金是1.2億元，保證金是3.6億元，還有1億元的地方棒球振興基金，3000萬由聯盟執行，7000萬由母企業提出計畫與執行。頂新必須在2019年選秀之前遞交申請，獲得常務理事會審核全數通過後，才能在2019年參與季中選秀，2020年從二軍打起，2021年正式加入一軍。

吳志揚認為，頂新有這樣的想法，仍是一件令人期待振奮的消息，特別是味全龍對中職有特殊重要的意義，他也進一步透露，雙方有可能會在農曆年後正式會面，進一步了解籌組球隊相關規定與計畫。

關鍵字： 中職中華職棒吳志揚味全龍頂新
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