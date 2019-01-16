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大馬大師賽／戴資穎首輪對香港張雁宜　盧楊配硬碰第2種子日本

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，本站也是世界球后戴資穎今年的首站，16日首輪將對上香港張雁宜，如果順利過關，最快將在8強賽遇上死敵也是好友的泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)，其他台將包括王子維、男雙2組以及混雙都有出賽。

馬來西亞大師共有多組台將出賽，其中最受關注的戴資穎，本站也是今年首戰，要力拼今年首座冠軍，首輪對手是目前世界排名27的張雁宜，雙方過去交手7次戴資穎全勝，最近一次交手是在去年11月的香港公開賽，三局戰後戴資穎以2比1勝出。

▼王子維。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽,王子維。（圖／記者謝孟儒攝）

按照籤表來看，戴資穎首輪過關後，將很可能遇上丹麥女將萊恩（Line Højmark Kjærsfeldt），8強賽有望碰上依瑟儂，雙方在去年馬來西亞大師賽決賽交手，戴資穎最後拿下亞軍，不只要拼冠，也有保住10萬積分的壓力，必須要能闖進決賽。戴資穎首輪出賽時間預計為16日早上9點40分。

男單部分，則有我國好手王子維，王子維去年因傷休養，目前世界排名30，今年選擇從泰國大師賽開始，8強賽不敵新加坡駱建佑，本站首輪對上排名21的泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），雙方交手3次王子維握有2勝，如果順利晉級之後，很可能對上世界排名第2的大陸石宇奇，首輪賽事預計在16日下午5點25分登場。

▼廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,廖敏竣,蘇敬恒。（圖／記者季相儒攝）

男雙則有兩組出賽，去年首闖年終賽的廖敏竣／蘇敬恆，目前世界排名12，被列為大會第8種子，首輪要對上世界排名27的大馬組合王耀新／張御宇，預計在16日晚間8點25分出賽；另組剛拿下泰國大師賽亞軍的盧敬堯／楊博涵，首輪則是對上第2種子的日本嘉村健士／園田啟悟，預計在16日下午4點05分出賽。

另外混雙還有盧敬堯／李佳馨，前一天從資格賽勝出後，進入正賽首輪遇上世界排名12、大會第7種子的印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuelle WIDJAJA），預計16日早上9點10分出賽，是台將出賽中最早的一組。

▼盧敬堯、楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北公開賽，「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大馬大師賽戴資穎依瑟儂盧楊配男雙
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