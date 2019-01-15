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大馬大師賽／戴資穎拼今年首冠保10萬積分　8強有望碰依瑟儂

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▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，本站也是世界球后戴資穎今年的首站，首輪將對上香港張雁宜，戴資穎在去年的馬來西亞大師賽奪下亞軍，今年不只要拼今年的第一座冠軍，也有保分壓力，至少要能打進決賽，讓積分不跌破10萬分。

▼依瑟儂。（圖／路透社）

▲▼2018全英羽球公開賽,全英賽,依瑟儂。（圖／路透社）

戴資穎今年賽事從馬來西亞大師賽開始，首輪對上張雁宜，雙方過去交手7次戴資穎7勝，最近一次交手是在去年11月的香港公開賽，三局戰後戴資穎以2比1勝出，按照籤表來看，戴資穎首輪過關後，將很可能遇上去年台北公開賽決賽交手的丹麥女將萊恩（Line Højmark Kjærsfeldt）。

▼王子維 。（圖／記者張克銘攝）

▲▼ 雅加達亞運,亞運羽球,亞運羽球男團,王子維vs諶龍,王子維 。（圖／記者張克銘攝）

接著在8強賽，戴資穎很可能遇上泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)，去年馬來西亞大師賽決賽，戴資穎就是輸給依瑟儂，因此今年也要一拼雪恥，另外，戴資穎目前仍名列世界第一，球后進入110周，積分為100267，不過有保分壓力，至少要能在大馬大師賽打進決賽，獲得7800分，否則將可能跌破10萬積分。日本山口茜、奧原希望、西班牙馬琳(Carolina Marin)、大陸何冰嬌則是在籤表下半部。

另外台將出賽馬來西亞大師賽，還有男單好手王子維，首輪對上泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），順利晉級之後，很可能對上世界排名第2的大陸石宇奇；男雙則有大會第8種子的廖敏竣／蘇敬恆對上大馬組合、剛拿下泰國大師賽亞軍的盧敬堯／楊博涵籤表相當硬，要對上第2種子的日本嘉村健士／園田啟悟。

▼「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北公開賽，「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大馬大師賽戴資穎依瑟儂
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