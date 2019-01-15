CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

▲胡瓏貿。（圖／CFP／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

廣東宏遠第31輪賽事一路壓著主場的福建潯興打，而雙方在第三節爆發衝突，胡瓏貿卡位時撞倒易建聯，一向脾氣很好的易建聯罕見發怒，起身後拐子架在前者身上，雙方立即爆發口角衝突，兩人各被吹一次違反運動精神犯規，最終廣東以139比100輕鬆取勝。

廣東宏遠開局拉出10比0攻勢，很快的就取得雙位數領先，次節更是建立69比42的大幅度優勢。第三節最後4分半鐘，胡瓏貿卡位過程中把易建聯給撞倒，後者怒氣沖沖起身就用枴子架在胡瓏貿肩膀，兩人便起了口角，裁判各給一支違反運動精神犯規才沒有把衝突擴大。決勝節廣東一直把領先控制在30分，終場福建以100比139慘敗。

胡瓏貿與易建聯衝突影片連結

胡瓏貿自去年底就沒有出賽紀錄，相隔6場比賽復出，在與易建聯的衝突之後馬上就被換下場，總計出賽9分鐘貢獻2分、2籃板。

中國兩大長人的對決，易建聯攻下14分、10籃板、2助攻、2抄截，王哲林則是20分、11籃板、2助攻。廣東的外援德萊尼（Malcom Delany）豪取全場最高29分、7籃板、7助攻，威姆斯（Clarence "Sonny" Weems）24分進帳，周鵬也有14分的好表現。

福建方面，尼克森（Andrew Nicholson）得到21分、7籃板，陳林堅15分、黃毅超12分，而主力得分手傑特（Eugene Jeter）熄火僅獲14分。