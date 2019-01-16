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國王熬過換帥風波　總管狄瓦茲要求內部別再亂放話

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▲▼國王總教練雅各（Dave Joerger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王總教練雅各（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王本季打出近12年來最好戰績，衝擊季後賽機會相當高，但季前國王本季曾傳出更換總教練雅各（Dave Joerger）消息，儘管國王近日已與雅各續約，但根據《The Athletic》15日報導，國王總管迪瓦茲（Vlade Divac）因此於近日與球隊股東與球團人員召開會議，希望股東不要干預內部運作，內部人員也不要再對外爆料球隊內部事務。

迪瓦茲對球團內部人員表示，「希望停止干預球隊運作並終止對外洩漏球隊事務，要享受比賽並以利球隊進展順利。」

國王總管迪瓦茲過去球隊操作行為頗受爭議，包含國王老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）不時地干預球隊卻未作制止，交易卡森斯（DeMarcus Cousins）與史陶斯卡斯（Nik Stauskas）等球員都引發國王球迷心生不滿。

國王本季也出現助理總經理威廉斯（Brandon Williams）因於選秀會上選走榜眼巴格利（Marvin Bagley III）卻因他上場時間不夠多，而對總教練雅各有所不滿，甚至有內部人士爆料雅各可能本季走人。

如今總教練雅各率隊打出三連勝，國王也以23勝21敗戰績排名西區第10，國王二年級生福克斯（De'Aaron Fox）與射手希爾德（Buddy Hield）也已成球隊主力，國王於14日也執行總教練雅各的選擇合約，雅各將會執教至明年球季結束。儘管內部不和諧的狀況並未影響國王戰績太多，但在熬過換帥風波後，狄瓦茲很顯然想重新整頓國王內部不同的聲音。

▼國王總管迪瓦茲（右）曾因交易卡森斯（中）飽受批評。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯、迪瓦茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 國王雅各狄瓦茲NBA
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