國王六項數據居聯盟前四　拚自2006後重返季後賽

▲國王希爾德（左）、福克斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王開季至今打出12年來最佳成績，目前也暫居西區第七，而國王更有三分球命中率、投籃命中率、快攻得分、禁區得分、失誤後得分、場均得分等六項團隊數據居聯盟前四。

國王目前以16勝13敗戰績寫下相隔12年以來的最好成績，國王隊史自2006球季後就未進入季後賽，而本季在二年級生福克斯（De`Aaron Fox）的帶領下，國王打出六項名列聯盟前五的團隊數據。

國王的三分球命中率高達38.7%，排名聯盟第三，僅次於勇士與馬刺，原因有很大部分是陣中希爾德（Buddy Hield）與福克斯的三分球命中率都高達48%以上，因此累積起高命中率。

國王的快攻得分22.5分聯盟第一高，第二及第三分別為湖人、暴龍，勇士則排名第五，且國王的快攻多來自於對手失誤，故失誤後得分也以21.1排名聯盟第二，僅次於第一的雷霆。

▲國王後衛福克斯（左）與中鋒考利斯坦（右）。（圖／達志影像／美聯社）

國王禁區得分以53.5居聯盟第四，禁區得分包含上籃，代表國王在切入與禁區旁得分把握性相當高，且在三分球命中率極佳的狀況下，也間接減少對手禁區協防的效率，以提升命中率而增加得分。

國王投籃命中率以48.1％居聯盟第三，僅次於勇士與東區龍頭暴龍，有鑒於三分球命中率高，禁區得分也多的情況下，投籃命中率也因此提升。而在三分球準、快攻多、禁區得分高的條件下，國王的場均得分也是可預見的名列聯盟前矛。

國王目前場均得分拿下115.8，排名聯盟第四，第三即為衛冕軍金州勇士，第一、第二依序為公鹿、鵜鶘，代表國王並非像太陽或公牛等年輕球隊有不善得分的問題，反倒在三分、快攻、禁區都有相當良好的得分表現。

以上六項數據環環相扣，也使國王進入12月後7場比賽僅吞下2敗，戰績也在競爭的西區飆進第七，儘管距季後賽仍有53場比賽，但國王僅要保持健康，將有機會突破隊史近12年未進季後賽的窘境。

▲國王隊開季打出12年來最佳戰績。（圖／CFP）