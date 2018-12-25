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關鍵時刻小心國王　勝率高達七成居聯盟之冠

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▲▼福克斯（De`Aaron Fox）與考利斯坦（Willie Cauley Stein）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王後衛福克斯（左）與中鋒考利斯坦（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王24日出戰鵜鶘克服19分落後上演逆轉勝，近5戰也拿下3場勝利，目前以18勝15戰績居西區第七，根據聯盟數據顯示，國王目前於關鍵時刻勝率中以17勝13敗、高達76％的勝率高居聯盟第一，是聯盟最會打關鍵時刻比賽的球隊。

關鍵時刻是定義兩隊於第四節或延長賽5分鐘以內且兩隊相差5分內的比賽時刻，通常被視為球隊抗壓性的表現，而國王目前正以76％的勝率高居聯盟第一，第二位則為七六人、第三為金塊、第四為快艇、第五則為勇士。

關鍵時刻代表也若球隊於第四節或延長賽分差未達5分，將不納入計算，故通常與對手有實力懸殊的球隊，關鍵時刻場次自然較少勝率較低，故西區第二的勇士雖然已賽34場卻僅有15場關鍵比賽，而西區第七的國王已賽33場，卻已有17場關鍵時刻比賽。

▲▼希爾德（Buddy Hield）,福克斯（De`Aaron Fox）（圖／達志影像／美聯社）

▲後衛希爾德（左）與福克斯（右）是本季國王最佳後場組合（圖／達志影像／美聯社）

國王12月份多項團隊數據都領先聯盟前矛，由三分球命中率、投籃命中率、快攻得分、禁區得分、失誤後得分、場均得分，共六項團隊數據一度居聯盟前四，充分展現團隊籃球表現。

國王目前18勝15敗戰績也是自2006年後相隔12年的隊史最佳開季，根據國王記者報導，國王目前距2019年仍有3場比賽要打，但目前戰績勝率已達5成，即使3場全敗，本季的國王仍是隊史自2004年以來，相隔14年首度於季中跨年份可達五成勝率的一個球季。

根據美媒數據網站《scout.com》顯示，國王開季季後賽指數原本僅為1%，截至12月14日至已飆升至30%，國王的季後賽之路，或許已經指日可待。

▲▼福克斯（De`Aaron Fox）。（圖／CFP）

▲國王福克斯曾自稱聯盟最速男。（圖／CFP）

關鍵字： 國王NBA
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