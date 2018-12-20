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球場兩端速度超越沃爾與衛少　國王福克斯自稱NBA最速

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▲▼福克斯（De`Aaron Fox）。（圖／CFP）

▲國王後衛福克斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王本季在二年級生後衛福克斯（De'Aaron Fox）帶領下打出快速球風，也創下隊史12年來最佳開季，而福克斯20日受訪表示，他認為他自己是聯盟中速度最快的球員，甚至超越巫師沃爾（John Wall）與雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

福克斯表示，「若要從球場端線到端線，我認為我比沃爾與衛斯布魯克還要快，也是聯盟裡速度最快的球員；許多人在討論我的速度，說我可能是聯盟第三或第四快的球員，但每次我在看影片的時，我看到我的飛毛腿，我都會感到：聯盟裡怎麼會有人覺得我不是最快的球員呢？」福克斯補充道。

福克斯曾靠著飛快的速度本季單場快攻得分就拿下18分，在他的帶動下國王也打出場均22.5分聯盟第一的快攻得分。曾自稱日本動畫七龍珠角色「超級賽亞人」的福克斯，於2017年以第一輪第5順位由國王隊選中，大學效力名校肯塔基野貓（Kentucky Wildcats），是巫師沃爾與勇士卡森斯（DeMarcus Cousins）的學弟。

福克斯飛快的速度使他大學時期就備受矚目，但投籃當時仍是他的最大罩門，但福克斯加入聯盟後，投籃命中率已由大學時期的29%進步至新秀年的33%，而本季更進步至42.9％。

福克斯在投籃上的進步也使他場均得分自上季的11.6分進步至本季的17.9分，但國王近二戰因客場接連爭戰而疲憊不堪，接連敗給灰狼與雷霆，原擠進西區第7的排名也因此跌至西區第11。

▲▼福克斯（De`Aaron Fox）與考利斯坦（Willie Cauley Stein）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王打出隊史12年來最佳開季。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 衛斯布克沃爾NBA國王福克斯
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