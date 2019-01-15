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日職／洋聯與福斯簽訂3年約　盼棒球走進台灣人的生活

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▲▼FOX體育台轉播日職太平洋聯盟-陳亞裡,陳冠宇,根岸友喜,蔡秋安,王柏融,許乃仁,王博麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲FOX體育台轉播日職太平洋聯盟記者會，陳亞裡（左起）、陳冠宇、根岸友喜、蔡秋安、王柏融、許乃仁、王博麟。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

FOX體育台與太平洋聯盟再簽3年約，2019年起繼續為轉播日本職棒太平洋聯盟6隊主場賽事，每週至少轉播10場洋聯賽事，洋聯CEO根岸友喜也出席結盟儀式記者會，並以中文自我介紹，透露自己有10年願景，希望透過轉播促進台日棒球交流，也讓棒球走進台灣人的生活。

福斯自2014年與太平洋聯盟合作轉播，根岸友喜期待透過轉播，能讓台灣人更愛棒球，「希望以後在台灣的街上可以看到10個人就有1人穿著棒球衣或戴著棒球帽。」根岸友喜說：「棒球是台日的共同語言，也希望台灣人以後有機會可以來日本看職棒，體驗日職文化。」

日職例行賽將於3月29日開打，台灣共有8位球員效力於洋聯，除了今年將加入火腿的王柏融、千葉羅德隊陳冠宇，還有同為羅德李杜軒以及西武獅投手郭俊麟、廖任磊、野手吳念庭，和東北樂天金鷹投手宋家豪、歐力士猛牛隊張奕。

王柏融和陳冠宇一同出席結盟記者會，陳冠宇感謝FOX這幾年來的轉播，「以前待在橫濱（央聯），在台灣的親友無法看到比賽，但15年轉戰羅德後，大家可以透過轉播為我加油，希望自己今年能夠保持好狀況，在一軍穩定出賽，讓台灣球迷可以一直看到我。」

王柏融則透露先前在中職也時常在休息室透過轉播看學長陳冠宇的比賽，主持人問道，透過轉播是否對洋聯有進一步的認識，甚至幫助自己決定落腳處，他幽默地回應：「有啊，幫助很大，因為福斯很常播火腿的比賽，自己也因此非常熟悉這支球隊。」

福斯傳媒集團董事總經理蔡秋安在記者會場表示，非常高興能夠繼續跟太平洋聯盟合作：「能成為一個傳遞的平台，我們感到非常榮幸，今年頻道全面升級，OTT平台FOX+獨家上架高畫質直播賽事，讓台人可以隨時隨地接收日職太平洋聯盟的直播賽事。期望接下來的合作能帶給台灣更多日本職棒的體驗。」

FOX體育家族與太平洋聯盟持續合作，本季也將規劃舉辦主播「名人帶路」系列，帶球迷一起走訪日職現場，為台灣選手加油，盼建立更深文化橋樑之外，棒球觀光能有更多的發展。

▲▼FOX體育台轉播日職太平洋聯盟-陳冠宇,王柏融。（圖／記者黃克翔攝）

▲FOX體育台轉播日職太平洋聯盟記者會，陳冠宇、王柏融。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 洋聯王柏融根岸友喜陳冠宇福斯
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