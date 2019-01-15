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星國21歲小將駱建佑退林丹封王　從小夢想就是奧運冠軍

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▲▼星國21歲小將駱建佑泰國大師賽退林丹封王 。（圖／翻攝自BWF官網）

▲駱建佑。（圖／翻攝自BWF官網）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽泰國大師賽剛剛結束，男單冠軍由21歲的新加坡小將駱建佑拿下，而且擊敗的是大陸超級丹林丹，也讓許多媒體再度關注這顆新星，駱建佑提到，「從很小的時候開始，我的夢想就是奧運冠軍，這一點從來沒有改變。」

世界排名13的林丹在去年面對巡迴賽的9次首輪淘汰之後，今年從泰國大師賽出發，一路打進決賽後，遇上排名125的駱建佑，不過駱建佑以46分鐘直落二（21：19、21：18）拿下冠軍，不只受到新加坡媒體關注，大陸媒體、馬來西亞媒體都注意到他。

駱建佑出生在馬來西亞檳城，不過13歲時被新加坡挖角到新加坡體育學院唸書，並在15歲拿到新加坡公民身份，此站也為新加坡拿下第一個巡迴賽的冠軍，在泰國大師賽中從資格賽打起，一路擊敗4名大陸選手，包括周澤奇、趙俊鵬等人，8強賽擊敗台灣男單好手王子維。

駱建佑在決賽碰上兩屆奧運冠軍林丹，先落後苦追，最後以直落二贏球，也成為檳城地區第三位（李宗偉、王友福）贏過林丹的選手，駱建佑曾經在2009年全國青少年大賽U12決賽中，贏過去年在台北公開賽男單奪冠的大馬李梓嘉。

駱建佑在泰國大師賽奪冠後，接受新加坡媒體《獨立報》採訪提到，「奪冠很開心，但我的目標不會因為一站勝利而改變，我從小的夢想一直都是奧運冠軍，這一點從來沒有改變，希望可以繼續保持。」

▼林丹。（圖／CFP）

▲▼泰國大師賽,林丹 。（圖／CFP）

關鍵字： 駱建佑林丹泰國大師賽
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