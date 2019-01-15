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日職／陳冠宇讚王柏融柳田等級　期待兩人對決

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▲▼FOX體育台轉播日職太平洋聯盟-陳冠宇,王柏融。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳冠宇、王柏融。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

日職羅德台灣投手陳冠宇與即將加入火腿的王柏融15日一同出席記者會，作為旅日學長，陳冠宇看好王柏融能夠在日職生存，甚至稱讚他與軟銀柳田悠岐是同等級的好手，對此，王柏融謙虛笑回：「確定？」陳冠宇說：「一定沒有問題，要對自己有信心。」

兩人也期待在日職的對決，王柏融說：「應該會對學長笑一下，先看他有什麼反應。」陳冠宇則表示：「我會默默笑一下吧，然後再對他比YA ，很久沒有對到台灣打者，今年多了學弟王柏融，希望能夠多多在場上較勁，然後私底下約吃飯，這是一件很棒的事。」

不過被問到會有什麼球路對付王柏融，陳冠宇想了想，「我應該會投...」，沒想到靜默3秒後竟回：「投...棒球。」此話一出，引發全場大笑，他隨即表示：「沒有啦，就是享受當下的對決，一定會有輸有贏，也希望他的第一年能走得順遂，我們都要加油。」

兩人預計1月下旬前往日本備戰新球季，眼看即將正式展開旅日生涯，王柏融相當期待，但也告訴自己保持平常心，陳冠宇透露，台灣的旅日球員們會在球季開始之前，聚在一塊吃個飯，很開心又有新成員，「今年多了柏融，到時其他學長也會分享自己的旅日經驗，希望也能一起把岱鋼學長找來。」

▲▼FOX體育台轉播日職太平洋聯盟-陳亞裡,陳冠宇,根岸友喜,蔡秋安,王柏融,許乃仁,王博麟。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 陳冠宇日職王柏融火腿羅德
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