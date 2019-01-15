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戴維斯首節自評打的像屎　完賽怒砍46分遭快艇教練調侃

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▲▼Anthony Davis。（圖／CFP）

▲鵜鶘戴維斯（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘15日出戰快艇，鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）開局連5投不中，他不但於首次暫停時向球隊自首，還告訴快艇教頭瑞佛斯坦言他打的與屎一般差勁，但他後來隨作出修正，不但繳出本季次高得分46分，鵜鶘最後也以121比117擊敗快艇拿下勝利，賽後他也遭快艇教練瑞佛斯（Doc Rivers）調侃，「他還跟我說他打得像屎，我早知道不跟他多說幾句。」

戴維斯本場比賽首節連5投不中，單節他只拿下4分，他賽後坦言他首次暫停時向隊友教練自首表現不佳，但隊友與教練都仍鼓勵他持續進攻，他第二節便拿下13分、第三節取14分，第四節再拿15分，全場繳出46分、16籃板、4助攻、3抄截，鵜鶘也擊敗快艇拿下勝利。

▲鵜鶘戴維斯繳出本季次高的46分 

戴維斯賽後表示，「這場比賽很重要，希望我們每場比賽都像這場一樣渴望求勝，我前面打的很差，隊友就叫我積極要球，其他人也做出貢獻，這場是團隊一起贏下來的。 」戴維斯於此役後他的平均效率值也直飆31.2領先全聯盟，第二與第三名分別是火箭哈登（James Harden）的29.4與公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的29.2。

鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）也表示，「瑞佛斯的球隊不太會放棄，我們因此打得很辛苦，我們這場比賽防守不錯，他們只能出手困難度很高的球，籃板我們也有掌握，這場進攻順暢是我們贏球關鍵。」鵜鶘近5戰收下4勝，此役擊敗快艇後，以21勝23敗的戰績排名西區第12，下一場比賽將在17日客場出戰衛冕軍金州勇士。

▼快艇總教練瑞佛斯（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇主帥瑞佛斯稱與馬刺交手是「最瘋狂系列戰」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 戴維斯瑞佛斯鵜鶘快艇簡崔NBA
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