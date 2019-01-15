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火箭先發再傷第三人　卡培拉將動手指手術恐缺席6週

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▲卡佩拉只要得分突破20火箭只輸過1場。（圖／CFP）

▲火箭中鋒卡佩拉。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）14日對戰魔術後傳出手指傷勢，本以為單純扭傷，但經過診斷後確認傷勢為韌帶受損，將確定進行手術，因此復原時間也將延長到4至6週時間。卡培拉也成為火箭保羅（Chris Paul）與戈登（Eric Gordon）後第三位受傷缺陣的先發球員。

卡培拉手指傷勢是於14日對戰魔術在接球時受傷，該場比賽他仍拿下18分、13籃板，但賽後因手指不適而進行X光與MRI檢查。根據《ESPN》報導，火箭還會再尋求另外的醫療意見，但已先告至卡培拉會進行手指手術。

15日火箭對戰灰熊之戰，卡培拉也因傷缺陣，他賽前表示，手指目前很不舒服，很希望下一場比賽就上場，但遇到此傷勢他很無奈，會儘快復出回到場上。

火箭該役也以36歲老將努內（Nene Hilario ）取代卡培拉先發中鋒位置，近期都可能將以他暫代卡培拉的先發中鋒位置，但努內因有上場時間15分鐘限制，故火箭將會再做陣容變動。

卡培拉季前與火箭簽下5年9000萬美元頂級合約，他本季場均可繳出17.6分、12.6籃板同時也有1.8阻攻，他不但為火箭陣中籃板王，場均17.6分於陣中是僅次哈登34.2分得分第二高球員。

卡培拉受傷對於火箭的損失可能不只有籃板與禁區保護，少了全隊得分第二高的球員也是火箭隱憂之一。

火箭先發五人至今已有3人掛傷號，保羅因大腿拉傷已缺賽12場，至少要2月後才有機會回歸、戈登則因右膝蓋痠痛缺陣8場，將至少再休息一週，如今卡培拉則因手指手術得缺席4至6週，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）近期可能又將再度面臨無人可用的窘境。

▼火箭先發後衛保羅（左）與戈登（右）至今仍掛傷號。（圖／CFP）

▲▼保羅（Chris Paul）與戈登（Eric Gordon）。（圖／CFP）

關鍵字： 火箭NBA保羅戈登卡培拉哈登
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