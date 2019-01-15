姊無畏！　NB Women打造女性專屬跑步裝備戰勝畏懼

▲New Balance號召女性一同勇敢參賽全台最大女子路跑盛典-2019 Taishin Women Run Taipei。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

一旦開始跑了，就不怕不行！New Balance以「Run You姊無畏」的精神，與雷理莎、雷達達一同體現NB Women的無畏態度，號召女性一同勇敢參賽全台最大女子路跑盛典-2019 Taishin Women Run Taipei，呼籲勇敢跨出舒適圈、挑戰征服內心的畏懼，展現堅定自我的跑者信念！同時依據各項備賽需求，為女性專屬打造全方位的無畏裝備，包含競賽速度、緩震穩定、室內訓練、輕量練跑等訓練鞋款，為女性跑者提供最佳征戰利器，陪伴訓練、無畏挑戰！

不同樣貌的NB Women，以相同的堅定信念跑出無畏之路，譜出自己的無畏故事，正如熱愛跑步的雷理莎，從小完成全中運田徑三連霸，但過於在乎外界的期待、比賽勝負的壓力，一度讓跑步變成她最害怕的事，後來重啟練跑後，找回了自己內心對跑步的渴望及熱愛，不再懼怕外在眼光，現在跑步對她來說就如同吃飯睡覺一般，已成為身體的自然習慣，更是每天與自我內心對話的重要時刻，決定未來只為自己而跑，她堅定說：「今年目標就挑戰跑全馬，以及參賽2019 Taishin Women Run Taipei突破個人半馬PB！」

▲New Balance以「Run You姊無畏」精神，與雷理莎、雷達達一同體現NB Women的無畏態度。（圖／品牌提供）



擁有甜美外型的雷達達，興趣與一般女生不同，勇於挑戰擋車、衝浪、拳擊等各項運動，她說：「其實我做每個挑戰前都非常害怕，但始終不停告訴自己，去做就對了！」她認為每個女生真正害怕的其實不是外在環境多麽困難，而是自己設下的自我侷限，無畏的體現就是克服內心的挑戰，對她而言，跑步絕對是一件能夠磨練耐性的事。如同雷理莎、雷達達極致體現「Run You」的無畏態度，New Balance鼓勵每一位NB Women勇敢面對畏懼，以跑者堅毅不拔的態度，突破自我極限。

為滿足女性訓練需求，協助備戰2019 Taishin Women Run Taipei，New Balance量身打造齊全的全方位裝備，依據備賽的各項訓練訴求推出四大鞋款，包括賽事競速跑鞋-影武者NBX Hanzo S/R v2、緩震長征跑鞋-NBX 880v9、女子訓練鞋FuelCore Nergize、輕量緩震跑鞋-蜂行者 Zante Pursuit，由日常訓練到戶外練跑，提供最佳裝備後盾，幫助女性勇敢跑出自己的無畏之路。

▲全新NBX 880v9採用雙層提花鞋面和Trufuse雙材質緩震中底，成為跑者長距離訓練的最佳得力裝備。（圖／品牌提供）