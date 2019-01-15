中職／球員鑽石卡成本破萬　林威助、大餅引退卡最稀有

▲林威助引退卡款相當稀有。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「2017中華職棒年度球員卡」15日首賣會，中職史上首次以有價寶石為素材，分別採購藍寶石、紅寶石及鑽石製作而成「永恆之星寶石卡」，鑽石卡各隊僅有1張，成本花費上萬元製作，相當寶貴稀有，另外還有運用999純銀鑄造而成的「不朽名錄簽名卡」，搭配達成難得記得的王柏融、潘威倫、王勝偉以及羅力，以親筆簽名卡呈現。

2017年球員卡一共有43款不同主題的卡款，包括普通卡、特殊卡、限量卡、實戰用品、親筆簽名卡等，永恆之星寶石卡成本最貴，但最為稀有的卡種為「繼承傳說衣標簽名書卡」，抽中機率為10萬分之一，卡片針對林岳平、林威助兩為球星規劃一系列主題卡款，將職業生涯的經典時刻完整收錄，分別以限量卡、球衣卡、球衣簽名卡、球隊Logo Patch簽名卡以及1 of 1的衣標簽名卡呈現。

延續歷年中職年度球員卡發行精神「傳承」，今年在球星組合設定上仍會發現許多不同時代的球星搭配，包括中職黨、一代球星引退回顧和各項經典紀錄的話題組合，都將會透過限量卡、簽名卡來呈現給球迷。

專業卡迷關注卡的爆力卡款更為精進，中職史上首次推出「永恆之星寶石卡」、「不朽名錄簽名卡」，其中「永恆之星寶石卡」選定各隊資深球員林英傑、陽建福、彭政閔、張建銘，以寶石閃耀、稀有、珍貴等特性呼應球員在隊中的價值。

實戰用品卡部分，包括使用王建民實戰手套、中職各隊以及亞冠賽中職聯隊實戰球衣製作的多款大面積球衣卡、球隊Logo Patch球衣簽名卡以及極限量的球衣衣標簽名書卡等爆力卡款，都有機會在卡包中出現。

▲中職球員卡，王柏融999純銀鑄造的「不朽名錄簽名卡」 。（圖／記者王真魚攝）