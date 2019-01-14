唐西奇逆齡表現征服勇士　柯爾、柯瑞認定已是全明星

▲柯瑞對唐西奇高度讚賞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠14日在主場迎來衛冕軍挑戰，最終以114比119落敗，不過雖然輸球但超級新人唐西奇(Luka Doncic)仍有出色的發揮，全場攻下26分，6籃板，5助攻，展現出不凡的身手，賽後柯爾(Steve Kerr)也再次給他高度的評價，柯瑞(Stephen Curry)甚至表示，「我沒辦法給他任何建議。」

儘管「咖哩」全場投進11記三分球砍下48分，但勇士最終仍僅有5分險勝，獨行俠能有這樣表現，唐西奇絕對是關鍵人物之一，雖然他才剛踏入聯盟，但卻用逆齡的表現征服許多球迷，柯瑞對於這名年僅19歲的「歐洲天才」同樣讚嘆不已。

他太不可思議了，你能夠看出來他在打高水平的球賽經驗非常豐富，他總是按照自己的節奏在打球，我確定他聽到所有質疑以及談論他比賽的人聲音，但那些人都不了解他，他已經打出名聲，對聯盟未來來說，這將會非常有趣。我無法給他任何建議，就是繼續做現在正在做的事情就好。

除了球員對唐西奇有高度評價外，他在全明星賽得票目前衝到220萬票，仍高居西區前場第2，僅落後給詹姆斯，這也可見球迷對他的支持，而勇士主帥柯爾對此也表示，「他看起來根本不像新秀，他是一個出色的球員，我認為他已經是全明星了，我不知道投票結果會怎樣，但在我看來，他已經是一名全明星球員。」

目前唐西奇已經連續4場拿到至少25分，這是自2000年以來第二長的新秀記錄，僅次於安東尼以及柯瑞的5場，此外唐西奇本季已經4次拿下至少25分，5籃板，5助攻的數據，在同期新秀中僅有公牛的卡特(Wendell Carter Jr.)拿下過1次。賽季至今唐西奇場均能得到20.2分，6.7籃板，5助攻，被視為本季新人王大熱門。

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）