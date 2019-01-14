中職／中信兄弟新聘外籍打擊教練泰銳　林明憲一軍外野教練

▲中信兄弟新聘外籍打擊教練泰銳。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟14日宣佈今年度教練團異動，一軍總教練將續由伯納(Scott Budner)教練執掌兵符，與投手教練佛斯特(John Foster)及新聘任的打擊教練泰銳(Terry Alexander)一同領軍。

二軍也是由林威助總教練繼續鎮守屏東，與打擊教練威爾森(Tack Wilson)、投手教練葉明煌及新聘任的客座投手教練藤田学(Manabu Fujita)一起著力於農場養成，成為中信兄弟一軍最強力的後盾。

中信兄弟教練團改組詳細內容如下：

一軍打擊教練由泰銳接任，泰銳擁有34年美國大學NCAA第一級球隊經歷；1991-2013年任傑克森維爾大學總教練，其中2002年任美國國家隊三壘指導教練；2014年任匹茲堡海盜短期A打擊教練；2015-2018年任私人棒球學校打擊教練。期盼執教經驗豐富的泰銳能重新點燃猛象砲火。

一軍投手教練由佛斯特接任，佛斯特於2017年中信兄弟秋訓時擔任客座教練，去年接任二軍復健投手教練，對於投手的身體狀態及投球狀況瞭若指掌，相信在佛斯特教練的帶領下，中信兄弟投手群皆能將實力發揮至極。

原一軍牛棚教練葉明煌調至二軍擔任投手教練，一軍牛棚教練由原二軍牛棚教練林恩宇接任。

一軍守備教練部份將做分工，原守備教練黃泰龍專職內野守備部份，由原二軍外野守備教練林明憲一同至一軍負責守備教練工作，專職外野守備部份。

二軍投手教練除葉明煌外，另聘藤田学擔任客座投手教練。藤田学於2007到2008年擔任日職軟銀鷹隊二軍投手教練；2009-2018年於軟銀鷹隊球隊營運部負責球員養成、及負責職業層級的球探部門任職，也於去年2018參與中信兄弟秋訓擔任客座投手教練。

▲中信兄弟二軍客座投手教練－藤田学。（圖／中信兄弟提供）

原二軍外野/跑壘指導教練林明憲調至一軍由陳皓然接任該職。陳皓然2011 年以季後選秀會兄弟象隊第三指名身份加盟，2012-2018年七年來皆為兄弟隊球員,自律甚嚴、態度認真，在去年底卸下球員身份，今年正式轉任教練職,期盼能繼續為中信兄弟貢獻心力！

二軍助理體能教練由李尚儒接任該職。李尚儒畢業於國立體育大學運動保健學系碩士班，於2012 年任倫敦奧運中華拳擊培訓隊運動防護員，2013年任東泰高中籃球隊體能教練兼運動防護員，2014年投入兄弟隊，更於 2017 年起擔任中信兄弟運動防護復健組組長。擁有 NSCACSCS 美國國家體能協會肌力與體能訓練執照及 AFAA WT 美國有氧體適能協會重量訓練教練資格。

其餘上述未提及之教練團人員皆留任。