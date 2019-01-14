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湖人一周輸尼克、騎士兩大爛隊　主帥華頓將調整先發

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▲湖人主帥華頓(Luke Walton)有信心執教詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓(Luke Walton)有可能在下一場比賽調整先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人面對聯盟墊底的騎士，最終卻以輸球收場，自詹姆斯(LeBron James)缺戰後的10場比賽，紫金軍團僅取得3勝7敗的戰績，球隊的組織、罰球以及進攻等許多問題都暴露出來，不過主帥華頓(Luke Walton)仍相信這支球隊，但是他也表示將會在下一場比賽調整先發陣容。

繼先前敗給東區倒數第2的尼克後，湖人又輸給遭逢12連敗的騎士，這讓外界幾乎不可置信，雖然僅是一場例行賽，但從「詹皇」因傷缺賽後，湖人的表現卻大幅下降，對於球隊處境華頓也相當失望，「這是一場沮喪的敗仗，但是我仍然相信這支球隊，因為我看到了他們每天的訓練，我知道他們在訓練中做了什麼。」

聖誕大戰雖然「詹皇」提前退場，但其他球員出色的表現最終也打敗衛冕軍，不過隨著詹姆斯缺賽越來越長時間，紫金少年兵的不穩定問題也逐漸浮現，其中最大問題就是罰球，本季湖人罰球團隊命中率僅有68.6％全聯盟最爛，而今天對戰騎士的比賽，全場27罰16中，命中率只有59.3％加上球隊缺少穩定的控球手，進攻端已經流於過多的單打。

另外防守端湖人今天在第一節就一度落後達15分，這也成為他們輸球的關鍵，對於攻守兩端的潰敗，華頓也將做出調整，「我們不得不對現在的現發陣容作出調整，我感覺每場比賽我們都在第一節就掉了30分，所以我們會仔細研究並可能在下一場比賽做出改變。」目前詹姆斯缺戰下，湖人先發陣容為英格雷(Brandon Ingram)、博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、麥基(JaVale McGee)、哈特(Josh Hart)。

▲湖人庫茲馬，騎士奧斯曼。（圖／CFP）

▲湖人不穩定問題逐漸浮現。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人華頓
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