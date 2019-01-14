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遭總教練批評不積極　湖人球哥以場上表現回報

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▲▼博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）。（（圖／CFP）

▲湖人「球哥」博爾（右）與英格雷（左）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人在球星詹姆斯（LeBron James）拉傷腹股溝後近9場收下7場敗仗，總教練華頓（Luke Walton）近日也指出，他認為湖人陣中年輕球員如「球哥」博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）進攻不夠積極有侵略性，兩位球員至今都沒發揮到應有水準。

而2人受教練批評後，近3戰個人表現都有所上升，博爾出手次數增多，效率值上升，英格爾則在助攻有所表現，博爾在接受《The Athletic》採訪時表示，他認為華頓開季至今都給了他們很大信心，他也因為華頓的發言改變不少，他很感謝華頓這樣的刺激。

博爾表示，「他是一個很冷靜的教練，很自由的讓我們做想做的事情，今年陣中很多新球員，我自己的角色也產生變化，自從有他那樣的發言後，我認為我們有變好，很感謝他那樣的刺激。」

湖人因詹姆斯缺陣之後，近9場輸掉7場，14日也敗給東區爐主騎士。總教練華頓針對近況因此表示博爾與英格雷打得不夠積極努力。在華頓出重話後，博爾近3場三分球與投籃出手次數都有至少增加3次以上，場上效率值也由場均4.3增為場均11，英格雷則在場均助攻上達到4次，更於8日對戰獨行俠拿下29分。

湖人14日雖敗給騎士遭遇2連敗。但博爾仍攻下13分、8籃板、8助攻，英格雷更有22分、7籃板、2助攻表現，湖人目前仍以23勝21敗戰績排在西區第八。陣中球星詹姆斯目前因傷已缺席10場比賽，目前根據《USA Today》的報導，詹姆斯將休息到2月份，湖人至2月份還有7場比賽要進行，博爾與英格雷2人勢必得在維持好表現一陣子。

▼湖人詹姆斯因腹股溝拉傷已缺賽10場。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人博爾英格雷NBA華頓詹姆斯
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