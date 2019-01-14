中職／陳韻文等待旅外　加強核心下半身



▲陳韻文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊23歲投手陳韻文去年季後提出旅外資格申請，陳韻文表示，目前經紀公司還在洽談中，春訓先跟著球隊一起練，交給經紀公司處理，自己專心練球。

2014年陳韻文放棄旅外機會，決定選擇留在中職，統一7-ELEVEn獅當年用打破隊史紀錄的505萬元簽約金簽下，陳韻文去年中職累積年資符合行使旅外球員的資格，陳韻文也繼Lamigo桃猿王柏融之後正式提出申請。

陳韻文表示，會提出旅外申請，代表就是想要出去看看，心裡多少還是會期待，目前經紀公司還在洽談中，但細節還不清楚，目前春訓跟著球隊一起練，如果進度快，今年也有可能出國，或是明年還有機會，重點是要先談好，不管在哪裡，保持一樣的心情。

2017年陳韻文轉任後援，55場出賽，戰績3勝3敗11次中繼11救援成功，防禦率3.60，2018年成為球隊終結者，49場出賽，戰績3勝1敗4中繼19救援成功，防禦率3.72。

陳韻文表示，季後加強核心訓練，過去用上半身投球，比較沒有用下半身，下半季投到後期的時候力量有點出不來，控球穩定性多少被影響，主要還是控球穩定性不夠，畢竟是投第9局，要讓控球更穩定，球隊需要他可以守下來，讓球隊有安定感。

去年參加台日交流賽，雖然內容不算太理想，陳韻文認為，參加這項比賽經驗很好，能到國外比賽，收穫蠻大的，知道怎麼去調整，職棒每天都在比賽，國際賽就是一場定勝負。