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中職／統一獅30周年　發表年度口號拚十冠

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▲統一獅隊30周年年度口號。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊30周年年度口號。（圖／統一球團提供） 

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊13日於台南新光三越新天地小西門廣場前舉辦開訓典禮，統一7-ELEVEn獅隊公布30週年年度口號「PROUD」。

除了年度行銷活動將主打引以為傲的輝煌隊史紀錄、經典OB選手與洋將，以及豐富多元的應援文化之外，也期待在這個深具意義的隊史30周年中，結合老將經驗及新秀拚勁所組成的新一代獅子軍，可以打出令球迷驕傲的好成績，誓言在今年奪下隊史圓滿的第10座總冠軍金盃。

中華職棒成立迄今30年歷經更迭，隊伍從最初4隊一度增加到6隊，再縮減為現在的4隊，唯有獅隊至今從未易主，也因此締造許多中華職棒輝煌成績，包含總冠軍9座、季冠軍13座、最多連續17場勝場紀錄等，其中前所未見的完全比賽加再見全壘打也是由統一獅於去年10月締造，許多中職第一的紀錄都是球迷津津樂道的驕傲歷史，希望接棒的新生代獅子軍能夠傳承這樣的優良傳統，繼續為球隊寫下精彩的紀錄，讓球迷感受獅隊榮耀，讓獅迷引以為傲，成為「我獅我驕傲」。

統一獅30週年年度口號視覺，由與球隊合作多年的設計團隊Filter017擔綱，以30週年的口號PROUD作為設計主軸，除了代表球隊的橘色及象徵球隊的獅頭外，另採用的金、黑、紅、白色，各別代表著「榮耀、戰鬥、勝利及傳承」，同時透過緞帶的形式來呈現從1990年到2019年的時代演進跟歷史的紀錄。

今年球季賽事，獅隊主場也將搭配30周年的主軸規劃一系列主題活動並陸續公布，期待各世代球迷今年都能走進球場，感受獅隊榮耀30，和統一獅一起度過這個精采又別具意義的30周年。

▲統一獅隊30周年年度口號。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊30周年年度口號。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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