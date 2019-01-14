中職／江國謙中繼很好用　洪總期待養成先發

▲江國謙。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿14日正式在嘉義開訓，談到開季先發投手人選，總教練洪一中表示，扣除3洋投以及本土王牌王溢正，5、6號先發將由其他年輕人競爭；江國謙、翁瑋均也是球隊極力栽培的先發人選，不過江國謙的球速還需向上提升，「他放中繼很好用，但年紀這麼輕，還是希望未來能培養成先發投手，我也告訴他現階段的課題就是增加揮臂速度。」

今年將滿20歲的江國謙去年季中選秀被桃猿在第6輪挑中，季後投入冬盟賽事，合計10場出賽共14.1局僅失兩分，防禦率1.26，中職聯隊投手教練林岳平直言是挖到寶。

作為母隊總教練，洪一中也對江國謙有所期待：「他的控球很好，就是差在球速，昨天有特別告訴他，好好提升揮臂速度，看球速可不可以再上來。」江國謙透露：「洪總告訴我多甩毛巾，增加揮臂速度，自己也希望可以將均速拉到140公里，未來不管是中繼或是先發，都會全力做好工作。」

在冬盟投出佳績，江國謙獲益良多，自認有許多不足之處：「投球細膩度、壘上有人處理危機能力、對決球角度位置、降低失投球等，都是我必須再加強的地方。」

桃猿今年按照過往的春訓模式，一到球場先進行體能訓練，投手群800公尺跑兩趟、400公尺跑4趟，且必須維持速度跑完全程，每年都有人跑到吐。江國謙首度投入球隊春訓，面對嚴苛的體能訓練，同樣氣喘吁吁，但都跑在前頭，他笑稱，前一天被教練「電過」，「昨天在桃園跑倒數第4，吳教練（吳俊良）小念我一下，說我才幾歲，叫我注意一點，今天我有特別ㄍㄧㄥ住，真的很久沒跑這麼多了！」

即將展開首個完整球季，江國謙強調身體健康：「第一年不會太急著想拚一軍，還是先加強身體素質方面，畢竟肌力比較不足。」