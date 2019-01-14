NFL／終場前關鍵抄截終結老鷹衛冕　聖徒進國聯冠軍戰

▲聖徒擊敗老鷹，前進國聯冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽14日國聯分區戰最後一戰，由第一種子紐奧良聖徒出戰費城老鷹，這是雙方本賽季第二次交手，前一次聖徒48比7大勝老鷹，這次聖徒在比賽最後關頭關鍵抄截，終結老鷹衛冕之路，以20比14贏球自2009年再次晉級國聯冠軍戰。

一開賽老鷹連續兩次達陣，取得14比0領先，但這並沒有影響到聖徒的氣勢，在明星四分衛布里斯（Drew Brees）帶領下，完成92碼、79碼和67碼進攻，3次達陣幫助聖徒在第三節反超前，也是本場首度領先。

第四節老鷹還有最後逆轉的機會，但這回四分衛佛斯（Nick Foles）未能上演魔法，在終場前1分52秒，佛斯的傳球從傑佛瑞（Alshon Jeffery）手中溜出，聖徒角衛拉丁莫（Marshon Lattimore）關鍵抄截，幫助球隊守住勝利。

▲聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）



「整場下來我們都很平靜，我知道我們會把事情做好。」此戰布里斯38傳28中，傳出301碼，包括2次達陣和1次被抄截，而外接手湯瑪斯（Michael Thomas）單場12次接球，貢獻171碼、1次達陣。

國聯冠軍戰將於台北時間21日開打，聖徒例行賽戰績優於洛杉磯公羊，因此擁有主場優勢，前一次雙方對戰聖徒以45比35贏球，這次聖徒要在主場迎戰對手，若能夠再次擊敗公羊將是繼2009年之後再闖超級盃。

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