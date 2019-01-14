運動雲

> >

NFL／終場前關鍵抄截終結老鷹衛冕　聖徒進國聯冠軍戰

ETtoday運動雲

▲2019NFL季後賽,國聯分區戰,聖徒擊敗老鷹,四分衛布里斯,外接手湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖徒擊敗老鷹，前進國聯冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽14日國聯分區戰最後一戰，由第一種子紐奧良聖徒出戰費城老鷹，這是雙方本賽季第二次交手，前一次聖徒48比7大勝老鷹，這次聖徒在比賽最後關頭關鍵抄截，終結老鷹衛冕之路，以20比14贏球自2009年再次晉級國聯冠軍戰。

一開賽老鷹連續兩次達陣，取得14比0領先，但這並沒有影響到聖徒的氣勢，在明星四分衛布里斯（Drew Brees）帶領下，完成92碼、79碼和67碼進攻，3次達陣幫助聖徒在第三節反超前，也是本場首度領先。

第四節老鷹還有最後逆轉的機會，但這回四分衛佛斯（Nick Foles）未能上演魔法，在終場前1分52秒，佛斯的傳球從傑佛瑞（Alshon Jeffery）手中溜出，聖徒角衛拉丁莫（Marshon Lattimore）關鍵抄截，幫助球隊守住勝利。

▲2019NFL季後賽,國聯分區戰,聖徒擊敗老鷹,四分衛布里斯,外接手湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）

「整場下來我們都很平靜，我知道我們會把事情做好。」此戰布里斯38傳28中，傳出301碼，包括2次達陣和1次被抄截，而外接手湯瑪斯（Michael Thomas）單場12次接球，貢獻171碼、1次達陣。

國聯冠軍戰將於台北時間21日開打，聖徒例行賽戰績優於洛杉磯公羊，因此擁有主場優勢，前一次雙方對戰聖徒以45比35贏球，這次聖徒要在主場迎戰對手，若能夠再次擊敗公羊將是繼2009年之後再闖超級盃。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL國聯分區戰聖徒老鷹
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

熱門新聞

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

中職／喜歡統一獅年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

中職／引導贏球的就是好捕手　古久保為富邦帶日式訓練

讀者回應

﻿

最新新聞

1澳網觀戰10大焦點人物（下）

2詹姆斯預計休到2月底或更久

3續留史博威　洪總：已經有感情了

4小瑞佛斯坦言曾想為家鄉魔術效力

5沒有人嫌冠軍多！劉玠廷：3連霸

熱門新聞

1鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

2與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

3廖健富為父母買房　休季聘訓練師

4統一年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

5西武巨蛋整修　雙獅交流賽改高知

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366