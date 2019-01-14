尼克19歲新秀納克斯轟31分　史上第六人達此創舉

▲尼克19歲新秀納克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

尼克14日主場迎戰七六人，尼克19歲新秀納克斯（Kevin Knox）繳出生涯新高的31分，同時也追平最年輕新秀得分紀錄，隊友寇奈特（Luke Kornet）則貢獻生涯新高的23分，但七六人西蒙斯（Ben Simmons）全場也繳出20分、22籃板、9助攻成績，終場尼克仍以105比108敗給七六人。

比賽首節七六人就領先尼克12分，第二節更擴大至16分，但尼克納克斯與寇奈特兩人於第三節節末力繳18分，尼克終於將分差追平進入第四節。

#NewYorkForever @KevKnox scores a career-high 31 PTS for the @nyknicks at MSG! #NBARooks pic.twitter.com/A82xTgYPB4 — NBA (@NBA) 2019年1月13日



▲納克斯繳出31分成為聯盟史上第六位拿下30分以上球員

但七六人在第四節初狂抓下9顆籃板，七六人將分差再拉開為10分，尼克雖然於最後3分鐘連飆3顆3分將分差追近至2分，但七六人靠瑞迪克（JJ Redick）跳投命中，恩比德（Joel Embiid）於禁區補籃塞進2分，再度拉開分差最後68秒瑞迪克再於三分線上補刀將分差擴大至8分，納克斯雖然於最後10秒再度跳出飆進三分但已於事無補，終場尼克仍以3分敗給七六人。

尼克納克斯繳出的31分雖然使他成為自杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）、 傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布克（Devin Booker）後聯盟史上第六位以19歲之姿拿下30分的球員，但此紀錄仍無法替他著球隊取勝。

▲七六人西蒙斯（右）（圖／CFP）

尼克除納克斯繳出31分外，二年季生寇奈特也繳出平生涯新高的23分、5籃板、5助攻，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）也有19分、4籃板、4助攻。七六人西蒙斯則繳出20分、22籃板、9助攻，他還命中少見的後仰跳投。恩比德拿下26分、8籃板並送出6顆火鍋，瑞迪克則投進3顆三分球繳出22分，巴特勒（Jimmy Butler）則有16分、8籃板。

▼西蒙斯繳出20分、22籃板、9助攻