尼克19歲新秀納克斯轟31分　史上第六人達此創舉

▲尼克19歲新秀納克斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

尼克14日主場迎戰七六人,尼克19歲新秀納克斯(Kevin Knox)繳出生涯新高的31分,同時也追平最年輕新秀得分紀錄,隊友寇奈特(Luke Kornet)則貢獻生涯新高的23分,但七六人西蒙斯(Ben Simmons)全場也繳出20分、22籃板、9助攻成績,終場尼克仍以105比108敗給七六人。

比賽首節七六人就領先尼克12分,第二節更擴大至16分,但尼克納克斯與寇奈特兩人於第三節節末力繳18分,尼克終於將分差追平進入第四節。

#NewYorkForever @KevKnox scores a career-high 31 PTS for the @nyknicks at MSG! #NBARooks pic.twitter.com/A82xTgYPB4

▲納克斯繳出31分成為聯盟史上第六位拿下30分以上球員

但七六人在第四節初狂抓下9顆籃板,七六人將分差再拉開為10分,尼克雖然於最後3分鐘連飆3顆3分將分差追近至2分,但七六人靠瑞迪克(JJ Redick)跳投命中,恩比德(Joel Embiid)於禁區補籃塞進2分,再度拉開分差最後68秒瑞迪克再於三分線上補刀將分差擴大至8分,納克斯雖然於最後10秒再度跳出飆進三分但已於事無補,終場尼克仍以3分敗給七六人。

尼克納克斯繳出的31分雖然使他成為自杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(LeBron James)、布萊恩(Kobe Bryant)、 傑克森(Jaren Jackson Jr.)、布克(Devin Booker)後聯盟史上第六位以19歲之姿拿下30分的球員,但此紀錄仍無法替他著球隊取勝。

▲七六人西蒙斯(右)(圖/CFP)

尼克除納克斯繳出31分外,二年季生寇奈特也繳出平生涯新高的23分、5籃板、5助攻,穆迪耶(Emmanuel Mudiay)也有19分、4籃板、4助攻。七六人西蒙斯則繳出20分、22籃板、9助攻,他還命中少見的後仰跳投。恩比德拿下26分、8籃板並送出6顆火鍋,瑞迪克則投進3顆三分球繳出22分,巴特勒(Jimmy Butler)則有16分、8籃板。

▼西蒙斯繳出20分、22籃板、9助攻

@BenSimmons25 goes for 20 PTS, a career-high 22 REB, and 9 AST in the @sixers road W at MSG! #HereTheyCome pic.twitter.com/e6AhH1P0Nq