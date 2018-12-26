西蒙斯22英呎「中距離」　創生涯最遠投射！三分仍未開張

▲西蒙斯（Ben Simmons）聖誕夜創生涯最遠投射紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然是主打後衛，但2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）外線能力令人詬病，生涯沒有投進任何三分球，而在聖誕大賽這一晚面對塞爾提克，在搶下籃板後的倉皇中距離出手命中，距離籃筐22英呎（約6.7公尺）中距離，竟然就創下他生涯最遠投籃命中紀錄。

第四節6分26秒巴特勒（Jimmy Butler）出手打中籃板邊緣導致進攻時間沒有回到14秒，西蒙斯搶下籃板剩下4秒鐘，面對海沃德（Gordon Hayward）的嚴防，西蒙斯勉強出手命中這顆22英呎中距離拿下2分。

雖然這只是顆三分線內一到一步半的中距離，卻是西蒙斯生涯最遠的投籃命中距離，原先的紀錄是上季對熱火的21英呎（約6.4公尺）。

Ben Simmons knocks down the mid-range J! #NBAXmas#HereTheyCome 103#CUsRise 102



4:00 left on ABC pic.twitter.com/TVbDKgZGzH — NBA (@NBA) 2018年12月26日

身高6呎10吋（208公分）的西蒙斯雖然能夠打到前鋒的位置，但精湛的傳球視野讓他被定位為「高控衛」，但後衛必備的外線能力卻是西蒙斯最缺乏的，上季得分最多的區域卻是籃下的708投449中，第二多則是罰球線一環，罰球線到三分線一環則是29投11中，生涯114場比賽三分球相當不堪的11投0中，尤其本季從沒有三分出手的紀錄。

歷史上也有出現不少的高控衛，雖然外線能力不是太出色，但也不是像西蒙斯一樣「完全」沒有外線能力。6呎9吋（206公分）的魔術強森（Magic Johnson）雖然也不是以三分健強，生涯30.3%命中率，但1989-90賽季繳出生涯最佳的38.4%。

6呎7吋（約201公分）的哈德威（Anfernee Hardaway）生涯則是31.6%，扣掉生涯最後一年16場比賽的42.1%樣本較少的一年，生涯最佳是在2003-04賽季的38%。尤其西蒙斯在「大三分球」時代出道，外線能力的弱點會被各隊放大檢視。