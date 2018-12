西蒙斯22英呎「中距離」　創生涯最遠投射！三分仍未開張

▲西蒙斯(Ben Simmons)聖誕夜創生涯最遠投射紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雖然是主打後衛,但2016年選秀狀元西蒙斯(Ben Simmons)外線能力令人詬病,生涯沒有投進任何三分球,而在聖誕大賽這一晚面對塞爾提克,在搶下籃板後的倉皇中距離出手命中,距離籃筐22英呎(約6.7公尺)中距離,竟然就創下他生涯最遠投籃命中紀錄。

第四節6分26秒巴特勒(Jimmy Butler)出手打中籃板邊緣導致進攻時間沒有回到14秒,西蒙斯搶下籃板剩下4秒鐘,面對海沃德(Gordon Hayward)的嚴防,西蒙斯勉強出手命中這顆22英呎中距離拿下2分。

雖然這只是顆三分線內一到一步半的中距離,卻是西蒙斯生涯最遠的投籃命中距離,原先的紀錄是上季對熱火的21英呎(約6.4公尺)。

Ben Simmons knocks down the mid-range J! #NBAXmas#HereTheyCome 103#CUsRise 102



4:00 left on ABC pic.twitter.com/TVbDKgZGzH