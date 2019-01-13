中職／轉任教練無引退儀式　黃浩然：可惜但無遺憾

▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-富邦。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／高雄報導

黃浩然去年季後被Lamigo桃猿釋出，今年轉任富邦悍將二軍投捕教練，對自己從球退下來，而且沒有引退儀式覺得可惜，他說：「高志綱本來也很堅持，最後也是退了，每個選手都希望選手生涯可以長一點。」

從2006年誠泰到2018年桃猿，黃浩然13年職棒生涯在去年結束，今年擔任富邦悍將二軍投手教練，他表示，自己還想再當球員，12月初與富邦悍將談，考量到自己的年紀、現在選手很多沒有比賽空間、整體戰力考量，他們比較缺投捕教練，而且接下教練職務。

「我自己當然還想繼續當球員。」黃浩然說：「高志綱本來很堅持，最後也是退了，我們差一屆，每個選手都希望選手生涯可以長一點，但職棒環境講好聽一點，人才愈來愈多，很多選手空間變小，轉任教練只是一個時間點的替換，當教練也不錯，對台灣棒球有貢獻。」

黃浩然表示，無法再當球員，可惜是會、遺憾還好，桃猿給自己很多機會在場上，難免覺得可惜，自己還是可以在球場上拚戰，有能力不一定有舞台跟空間，當教練一樣還是在球場上。

釋出沒有舉辦球員引退儀式，黃浩然表示，不會特別想要這一塊，可是打了這麼多年，且有一點成績，都會想要有引退儀式，只是覺得可惜。

他表示，球員變教練最大差別是不能上場比賽，角色互換變成輔助、幫助選手的角色，富邦年輕捕手對戴培峰印象深刻，年輕捕手的成長很快，技術不是問題，需要的是多比賽的經驗累積。