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日職／陳冠宇競敵來了　前遊騎兵曼恩要扛羅德先發左投

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▲▼遊騎兵，曼恩（Brandon Mann）。（圖／@sullybaseball twitter）

▲遊騎兵左投曼恩（Brandon Mann）（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

陳冠宇競爭者來了！羅德網羅遊騎兵左投曼恩（Brandon Mann），將填補先發左投戰力，加上去年最高勝率的波西傑（Mike Bolsinger）還有拉文（Josh Ravin），將競爭洋將名額。

由於去年羅德先發輪值中，波西傑、石川步、涌井秀章都是右投，選秀選進小島和哉、中村稔弥是左投，但先發左投仍是羅德主要補強重點，陳冠宇則被評為先發、中繼兩相宜的左投戰力。

曼恩2002年選秀第27輪以第27輪被當時還叫做魔鬼魚的坦帕灣光芒挑中，並簽下47.5萬美元的簽約金。可是曼恩的棒球之路並不順遂，8年的小聯盟生涯最高層級只到2A，2010年投身獨立聯盟，2011年飄洋至日職發展效力橫濱DeNA海灣之星。

曼恩2011年至2012年效力橫濱DeNA期間，共出賽28場比賽，奪3勝9敗，防禦率4.27。離開日本短暫回到小聯盟後又前往獨立聯盟。2016年曼恩在運動家體系3個層級打滾，還因為違反藥物規定禁賽80場，生涯一路跌撞本季轉戰遊騎兵3A，12場出賽1場先發總計防禦率1.56奪得1勝0負，堅持17年終於獲得大聯盟亮相機會。

曼恩的流浪生涯還沒結束，今年選擇到羅德扛先發輪值，成為陳冠宇爭取開季名單的競爭者。

關鍵字： 日職羅德陳冠宇
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