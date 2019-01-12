運動雲

> >

中職／各隊談薪龜速成常態　周思齊：這不是好事

ETtoday運動雲

▲▼2018中華職棒明星對抗賽。林智勝（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職4隊近幾年談薪「牛步化」，目前僅Lamigo桃猿公布部分談薪結果，中信兄弟周思齊作為球員工會理事長，上任時便呼籲需設立薪資仲裁制度，12日出席義賣會時再度強調仲裁制度的重要性：「對於談約延遲成為常態並不是一件好事情，只能說中職要再加油。」

中職自民國78年設立仲裁委員會，但多年沒有運作，聯盟今年重新聘任5位仲裁委員，工會肯定聯盟願意重新組織仲裁委員會，但仍擔心現行規章及仲裁規則的不足，會讓委員們在處理仲裁案件時受阻，周思齊也一再強調必須設法解決制度問題。

以林智勝談薪一事來說，外傳他的月薪將從去年的120萬扣到僅剩30萬元，根據聯盟規定，減薪幅度上限為30%；減薪超過30%，必須選手同意。

周思齊指出，規章載明選手隔年減薪幅度不得超過30％，除非選手同意，資方卻不按照原有的規則走，長久以來已成常態，「站在工會立場，我們希望球員合約都在年底前談完，卻總是事與願違，其餘職棒先進國家都是年底搞定薪事，我們卻不是這樣，這不是好事情，我研究過2018年的規章，目前對於仲裁未相關制度，站在勞方立場，還是希望經過團體協商，在規章上有一個完整的辦法。」

各隊談薪龜速，中職無法比照美日韓，將薪資公開透明化，職棒雜誌曾刊出各隊本土球員、洋將薪資，卻因有球團反彈，近幾年已不再於文中刊登薪資，各隊選擇想公開的範圍，去年蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林煜清、林克謙自兄弟轉戰富邦悍將，5人皆未公布薪資，工會也曾呼籲，球團應公開選手薪水。

▲▼107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會,周思齊。（圖／記者季相儒攝）

▲周思齊。（圖／記者季相儒攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

林書豪關鍵時刻成球隊主控　赫爾特飆生涯新高退七六人

林書豪追求者再多一隊　拓荒者願意拿首輪籤換豪哥

中職／獅鎖定大聯盟等級投手　來自遊騎兵的強力右投

adidas超神外套　突顯張鈞甯好身材、彭于晏帥氣升級

SBL／NBA等級強森加盟4戰全勝　麥班達：璞園陣容更完整

中職／陳鴻文是清白的！　政論節目誹謗放水遭起訴

讀者回應

﻿

最新新聞

1彰師大蟬聯武跆王男團盟主

2最強牙助吳巧貞奪職業格鬥二連勝

3影子吳仲凱期許成為格鬥界林書豪

4佐藍融入展威力　凱爾不在狀態內

5林克謙7局好投　陳冠任雙安2打點

熱門新聞

1豪哥關鍵期主控　赫爾特29分退費城

2又傳新買家　拓荒者願丟首輪籤換豪哥

3獅第3號洋投　去年上過大聯盟！

4張鈞甯、彭于晏詮釋adidas神單品

5麥班達：強森讓璞園陣容更完整

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366