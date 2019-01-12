中職／各隊談薪龜速成常態　周思齊：這不是好事

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職4隊近幾年談薪「牛步化」，目前僅Lamigo桃猿公布部分談薪結果，中信兄弟周思齊作為球員工會理事長，上任時便呼籲需設立薪資仲裁制度，12日出席義賣會時再度強調仲裁制度的重要性：「對於談約延遲成為常態並不是一件好事情，只能說中職要再加油。」

中職自民國78年設立仲裁委員會，但多年沒有運作，聯盟今年重新聘任5位仲裁委員，工會肯定聯盟願意重新組織仲裁委員會，但仍擔心現行規章及仲裁規則的不足，會讓委員們在處理仲裁案件時受阻，周思齊也一再強調必須設法解決制度問題。

以林智勝談薪一事來說，外傳他的月薪將從去年的120萬扣到僅剩30萬元，根據聯盟規定，減薪幅度上限為30%；減薪超過30%，必須選手同意。

周思齊指出，規章載明選手隔年減薪幅度不得超過30％，除非選手同意，資方卻不按照原有的規則走，長久以來已成常態，「站在工會立場，我們希望球員合約都在年底前談完，卻總是事與願違，其餘職棒先進國家都是年底搞定薪事，我們卻不是這樣，這不是好事情，我研究過2018年的規章，目前對於仲裁未相關制度，站在勞方立場，還是希望經過團體協商，在規章上有一個完整的辦法。」

各隊談薪龜速，中職無法比照美日韓，將薪資公開透明化，職棒雜誌曾刊出各隊本土球員、洋將薪資，卻因有球團反彈，近幾年已不再於文中刊登薪資，各隊選擇想公開的範圍，去年蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林煜清、林克謙自兄弟轉戰富邦悍將，5人皆未公布薪資，工會也曾呼籲，球團應公開選手薪水。





▲周思齊。（圖／記者季相儒攝）