爆米花／吳昇峰6局無失分　合庫直落二晉級拚連霸

▲合庫吳昇峰6局無失分勝投。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

爆米花聯盟12日進行季後賽第2戰，合庫由亞運抗韓英雄吳昇峰先發，投6局無失分率隊以6比1拿下勝利，晉級總冠軍戰。

合庫4局上突破新北先發高楚威，高育瑋安打後靠短打戰術推進，利用暴投上三壘，林加祐高飛犧牲打貢獻1分打點，5局上再發動攻勢，柯景瀚保送，陳孝允、吳松勳、蘇偉銓都採短打，靠強迫取分攻下1分，林瀚二壘安打也帶回1分。

合庫6局上黃佳瑋保送上壘後，新北換投葉詠捷，合庫再破防線，陳毅宏安打發揮加上對方守備失誤，攻下2分，7局上高育瑋、林加祐安打再添1分，將比數拉開至6比0。吳昇峰先發6局完全壓制新北打線，許凱翔1局無失分，新北8局下突破防線，面對合庫第3任投手黃騰宥，王谷帆、黃裕翔、陳俞翔連線3安打破蛋得分，王政浩登板止血，終結比賽。

合庫打線表現穩定，亞運後復出的林加祐此戰再扛第4棒，敲1安打貢獻1打點，前一戰開轟的高育瑋延續手感2安打跑回2分，先發投手吳昇峰投6局，用89球，被敲5支安打，奪3次三振，無失分奪勝投。

合庫去年擊敗台北興富發奪冠，今年季後賽直落二拿下晉級冠軍戰門票，15日將與戰績第一的崇越交手，進行5戰3勝制的冠軍戰，爭取二連霸。