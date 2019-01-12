爆米花／劉劭威休2年回任投手飆150　今年投入中職選秀

▲新北劉劭威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

大學受傷棄投從打的劉劭威，畢業後重新練投，扛新北市終結者，飆出150公里生涯最速，今年將投入中職選秀。

劉劭威在青棒時期以投手為主，不過長期因傷所苦，升上文化大學後，只好棄投從打，還曾轟出全壘打，畢業後選擇投打有點猶豫。他透露，「大學靠打擊找舞台，只有偶爾傳接球會催一下，但是畢業後在抉擇投或打，跟穀保教練周(宗志)教練討論後，他問我是不是要拚職棒，是的話就要當投手，因為比較有機會，所以要我好好練投。」

劉劭威畢業後到新北市隊磨練，7月初參加東岸聯盟，比賽前的牛棚練投，感覺投球有不一樣，但還沒有測球速，直到上場投出第一顆球147公里，他坦言，「我嚇一跳，沒想到那麼快。」

然後隊友吳俊文說，「你就盡量催，不要管好壞球。」慫恿之下，劉劭威持續加壓，飆速最快150公里的球速，也讓他信心大增。11月開打的爆米花聯盟保持好表現，投9局，被敲5支安打，飆13K，無失分。

劉劭威走過坎坷的棒球路，高中曾度過難熬的復健歷程，大學又經歷棄投從打，無論過程如何艱辛他都沒有中斷棒球路，他說，「因為棒球是興趣，沒辦法放棄。」他已經決定今年要投入中職選秀，朝中繼、後援角色為目標。