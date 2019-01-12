柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

▲柯瑞三分進球上升歷史第3。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士12日迎來公牛挑戰，面對東區弱旅衛冕軍打得非常輕鬆，第一節就建立超過20分的領先，最終也以146比109輕鬆拿下勝利，而勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)也在本戰命中5記三分球，生涯三分命中數達2285顆，上升至歷史第3名，賽後他表示會繼續追逐排在前面的球員，而湯普森也認為他未來一定排第1，然後自己會是第2名。

本戰賽前柯瑞以2280顆三分球位居歷史第4，距離第3的泰瑞(Jason Terry)僅有3球之差，不過開局「咖哩」尚未找到手感，沒辦法在上半場就打破紀錄，但易籃後僅2分鐘，他接到格林(Draymond Green)的傳球後隨即拔起射三分彈，也讓他三分進球數正式上升歷史第3，全場他一共命中5記三分球攻下28分。而排在柯瑞前面的則是米勒(Reggie Miller)的2560顆以及艾倫(Ray Allen)的2973顆。

賽後柯瑞也將比賽用球帶走，並希望未來能給米勒以及艾倫簽名，對於自己的里程碑，柯瑞感到非常興奮，「這是一項特殊的成就，對於那兩人來說，他們是三分球的引領者，能跟他們在同樣的榜單上感覺非常特別，我會繼續追逐排在我前面的球員。我從小看著他們打球長大，我一直很崇拜他們兩人，所以能追隨他們真的很特別。」

同樣也是三分射手的的湯普森，也對於柯瑞打破紀錄表達佩服，「當他的生涯結束後，三分進球數絕對會排在歷史第1。」而他今天也延續火燙手感投進7記三分球，目前以1666球位列第21名，被問及希望自己未來能排第幾名，湯普森相當自信，「希望排在歷史第二，我會努力達到。」

▲湯普森相信柯瑞未來三分進球會成歷史第1自己會是第2。（圖／達志影像／美聯社）