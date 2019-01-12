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亞瑞納多要求年薪3000萬　薪資仲裁未定就已破紀錄

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▲亞瑞納多連續27場有安打，追平隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯強打亞瑞納多(Nolan Arenado)。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

無論如何洛磯隊球星亞瑞納多（Nolan Arenado）都將寫下薪資仲裁金額新紀錄！根據「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，洛磯球團開出2400萬美元價碼，而亞瑞納多要求3000萬美元，即便雙方未能達成協議，但無論最後是哪一個價碼，都將是薪資仲裁的史上最高價。

據羅森索爾來源消息指出，洛磯隊已經提出了2400萬美元價碼，這已經是大聯盟薪資仲裁的最高價，打破去年藍鳥開給重砲唐納森（Josh Donaldson）的一年2300萬美元最高紀錄。

目前亞瑞納多並未接受2400萬美元價碼，但假如最後仲裁庭結果是2400萬美元，他今年球季薪水將比去年多出1225萬美元，將是繼稍早大都會王牌迪葛隆（Jacob deGrom）之後，具備薪資仲裁資格球員的最大薪資漲幅。

在薪資仲裁庭之前，亞瑞納多將持續與洛磯球團協商，據ESPN資深記者帕森（Jeff Passan）指出，雙方都不想走上仲裁庭，有可能會提前達成協議，估計價碼會取2400萬至2700萬的中間值，大概落在2700萬美元左右。

「這是棒球商業的一部分，就等著看之後發生什麼事吧。」亞瑞納多表示。這位27歲的洛磯明星三壘手，在大聯盟資歷6年，生涯打擊三圍.291/.346/.539，累積186支全壘打、616分打點，自2013年登上大聯盟後，連續6年奪得金手套，另外收穫4座銀棒獎，是一位攻守俱佳的頂尖好手。

▲洛磯三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多攻守俱佳。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洛磯亞瑞納多
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