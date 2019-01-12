生涯從道奇出發　35歲老捕手馬丁重回洛城

▲馬丁重返道奇 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

道奇先前失去了前往釀酒人的捕手葛蘭達(Yasmani Grandal)，台灣時間12日透過交易送出兩名小聯盟選手，和藍鳥交易回生涯從道奇出發，現在已35歲的老將捕手馬丁(Russell Martin)。

「洛杉磯在他心裡仍舊有個特別的位置，他想要贏得總冠軍。」道奇隊總裁佛里德曼(Andrew Friedman)說。道奇送出小聯盟選手布里托(Ronny Brito)和索波可(Andrew Sopko)，換來年薪2000萬美元的馬丁，而老東家藍鳥同意支付1640萬。「他多次強調，能在洛杉磯拿到總冠軍的意義將非常不同。」

馬丁大聯盟生涯自道奇發跡，從2006待到2010賽季，過程中曾在2007年拿到金手套和銀棒獎，2007-08也連兩年入選明星賽，可惜沒能一嘗冠軍滋味。重回老東家他將和巴恩斯（Austin Barnes）分擔蹲捕工作，等待潛力後輩史密斯(Will Smith)和路茲（Keibert Ruiz）成長。

「他的身手維持得很好，他和巴恩斯將會是很棒的捕手組合，會給投手帶來很大幫助。」佛里德曼說。不過上個球季，馬丁的打擊表現並不好僅有.194 /.338/.325，10轟以及25打點。「他的數據並不好，但經過研究其實上場打擊展現出來的品質還不錯，我們期許他能夠反彈，他的價值也不只在打擊上。」

先前道奇也鎖定馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），不過對方要求拿出外野手貝林格（Cody Bellinger）做交易，但道奇沒有放人意願。