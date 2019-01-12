不要馬查多了？　洋基2年2400萬美元簽金手套雷瑪西烏

▲ 金手套二壘手雷瑪西烏。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

洋基再次於自由市場上出手，以2年2400萬美元的價碼，簽下前洛磯金手套二壘手雷瑪西烏（DJ LeMahieu）。不過本次操作也讓內野更加擁擠，加上可能讓雷瑪西烏陣守一壘和三壘，更為爭取馬查多的意圖打上問號。

30歲的雷瑪西烏曾獲得3次金手套獎，2次入選明星賽，並且在2016球季獲得打擊王，過去7個球季全都待在洛磯。雷瑪西烏在二壘表現出色，但傳出洋基有可能把他放在一壘和三壘，增添內野調度的靈活度。目前他只差體檢，就將正式成為洋基一員。

洋基現在內野滿員，一壘有維特（Luke Voit）和柏德(Greg Bird)；二壘有雷瑪西烏和托瑞斯(Gleyber Torres)和；游擊有還在傷兵名單的葛瑞格里斯（Didi Gregorius）和本季才加入的「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki），三壘則有安杜哈爾(Miguel Andujar)。

雷瑪西烏生涯打擊表現不差三圍 .298/.350/.406，但離開洛磯有「打者天堂」之稱的主場後，OPS從 .835下滑至 .673，加入洋基能否有效調整為一大關注焦點。雷瑪西烏上季打擊三圍.276/.321/.428，另有15轟和62打點，其中全壘打數為生涯最佳，但打擊率為近4年首度跌出3成。

根據統計，雷瑪西烏經常打出初速95英里以上的強襲球，過去3季累計645顆在大聯盟排第4，不過也因為滾地球比例過高而遭到限制。