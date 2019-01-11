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SBL／陳順詳「開放性骨折爆血送醫」　台銀慘輸台啤8連敗

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▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，陳順詳、。（圖／籃協提供）

▲陳順詳次節手指開放性骨折爆血送醫。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

儘管天使（Angel Nunez）連續2場猛轟25分，但台銀在次節折損才剛傷癒復出的主將陳順詳，小指開放性骨折浴血送醫，加上第四節開局的一波亂流，終場台啤以87比71終止3連敗，同時也送給台銀8連敗。

開季6連勝近期卻陷入2波3連敗低潮，昨日面對本季3戰全勝的達欣也以88比102讓出，從原本的龍頭落到第四名，11日天母體育館面對戰績3勝14敗墊底的台銀目標終止3連敗。

台啤在愛德（Edvinas Sesukas）帶動之下多點開花，近幾場陷入低潮的射手成力煥也在三分線有所斬獲，首節取得21比14的領先。一度被擴大到12分差距，天使連續的三分球，加上倒數40秒妙傳弧頂空擋的張博勝，幫台銀上半場打完追到4分落後。

不過台銀看板球星陳順詳，也在該節疑似手指開放性骨折，懊惱的踢了按摩滾筒2下進入休息室，浴血送醫治療，留下4分、1抄截的數據。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲愛德（Edvinas Seskus）斬獲15分、7籃板。（圖／籃協提供）

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲成力煥找回手感貢獻14分。（圖／籃協提供）

易籃後，台啤在愛德單節5投5中斬獲10分的帶領下，單節進帳28分拉開到16分領先。周伯勳強攻籃下、蔣淯安中距離得手，台啤在決勝節開局拉出15比5攻勢，將優勢擴大到20分定調這場比賽，終場以16分之差送給台銀8連敗。

塞瑟夫（Igor Zaystev）攻下全隊最高16分，外帶13籃板、7助攻，愛德15分、7籃板、5助攻，近期陷入低潮的成力煥板凳出發貢獻14分，蔣淯安則有12分、6助攻進帳。台銀方面，天使25分、14籃板不過也發生7次失誤，史貝斯（Antwan Space）15分、7籃板，張博勝挹注11分。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，2號 陳昱瑞、8號 史貝斯（Antwan Space）、11號 天使（Angel Nunez）、68號 張博勝、總教練 韋陳明。（圖／籃協提供）

▲天使（Angel Nunez）豪取25分。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL台銀陳順詳台啤
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