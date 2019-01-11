SBL／台銀一次換掉雙洋將　台啤帥哥射手愛德嚇到了

▲愛德（Edvinas Seskus）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

台啤立陶宛射手愛德（Edvinas Seskus）第一年效力SBL，就感受到洋將在海外打球的壓力，尤其球隊開季6連勝之後陷入低潮，加上看到11日的對手台銀一次兩人都換掉，洋將來來去去的速度讓他都嚇到了。

開季6連勝勢如破竹的台啤，近期陷入2波3連敗低潮，10勝8敗從龍頭掉到第4，無形也增加「帥哥射手」愛德的壓力。

「球隊近期陷入連敗壓力越來越大，這裏是台灣，我們隨時都可能走人，」愛德11日賽前說道，「像昨天的對手達欣，我們開季第一場贏他們超過20分，本季3場全部都贏，但昨天卻輸了，每一隊都是不能小看，就算今天面對戰績墊底的台銀。」

愛德還提正在對面熱身的台銀，上週把史密斯（Greg Smith）、羅德尼（Rodney Alexander）兩人一次全換掉，讓他壓力越來越大，接下來每一戰都得戰戰兢兢，今天勢必得拿下勝利終止3連敗。

2017年在瓊斯盃面對伊拉克豪取50分一戰成名的愛德，意外地愛上台灣，先前到璞園測試並未被留用，好不容易在本季圓夢來台打球，為台啤出戰18場比賽，場均貢獻15.1分、5.3籃板、4.1助攻。