義大利射手重回丹佛首戰攻18分　加里納利：感覺很怪

▲快艇義大利射手加里納利(Danilo Gallinari)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

今年30歲的義大利射手加里納利(Danilo Gallinari)2017年藉由三方交易從金塊轉隊至快艇，在今(11)日首度重返丹佛金塊主場，在這場比賽他17投僅6中攻下18分，而談到重返這座球場時他覺得很棒卻又很奇怪。

加里納利生涯在金塊效力6季，從2011年開始幫助金塊連續三季打進季後賽，但在2012-13賽季例行賽尾聲因嚴重膝傷讓他缺席季後賽間接導致金塊被淘汰，他也因為此傷缺席整個2013-14賽季。由於他的傷病史豐富以及接近30歲的年紀，因此金塊在與他達成3年6500萬美元的合約後就將他送至快艇。

▲加里納利在2012-13賽季受到嚴重膝傷。(圖／達志影像／美聯社)

加盟快艇的第一季，加里納利又受到傷勢困擾只出賽21場比賽，去年2月作客丹佛之戰沒能上場，今日是他在轉隊後首次回到丹佛，他在被介紹出場時受到主場球迷的掌聲歡迎，執教過他兩季的金塊主帥馬龍(Mike Malone)說，「我只是很開心看到加里納利取得現在的成功，並且很健康。」

加里納利談到老東家時表示，「我當時簽約的首選是金塊，但我們並沒有在我個人以及整個團隊找到適合的方式，這很艱難但我仍然選擇離開。」本季他在快艇場均22.2分外帶45.9%的命中率以及44.7%的三分命中率皆為生涯最高，是快艇能在季初一度站上西區第一的關鍵。

▼加里納利曾效力金塊6季。（圖／達志影像／美聯社）