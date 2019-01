約基奇單手抓籃板+長傳助攻　連2戰大三元擊沉快艇

▲約基奇(Nikola Jokic)(右)、莫瑞(Jamal Murray)(左)在比賽中有精彩配合。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

聯盟龍頭金塊主場迎戰快艇,陣中球星約基奇(Nikola Jokic)連續兩戰繳出大三元,還在比賽中秀了單手抓籃板並直接以四分衛式的長傳助攻莫瑞(Jamal Murray)得分的美技,金塊就以121比100大勝快艇持續維持西區第一名。

快艇在一開賽就展現流暢的傳導讓亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)投進三分球,但在首節結束前2分鐘金塊普朗李(Mason Plumlee)連得6分讓金塊在首節結束取得雙位數領先。次節快艇在板凳球員發揮下將比分不斷拉近,戈塔特(Marcin Gortat)上籃得手後追到差5分,上半場終了前克雷格(Torrey Craig)灌籃得手,金塊仍帶著11分領先進入下半場。

"Just like playing a piano..." Ball movement leads to a @shaiglalex three ball #ClipperNation | @LAClippers pic.twitter.com/dsDayWB2Tp

▲快艇流暢傳導。

第三節約基奇用單手抓籃板並直接將球甩給跑在前頭的莫瑞灌籃得手,他們兩人聯手普朗李讓金塊於下半場大多保持雙位數的領先。決勝節快艇仍無法限制對手的發揮落後到20分,貝佛利(Patrick Beverley)還吞下技術犯規遭到驅逐出場,最後4分多鐘兩隊皆已板凳球員打完比賽。

Nikola Jokić is UNBELIEVABLE and that's all we have to say about that. pic.twitter.com/UrR17NXogH