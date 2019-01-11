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塞爾提克軍心不穩　場中暫停莫里斯怒推布朗

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記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克本季例行賽不如上季強勢，儘管近期在主場拉出一波4連勝，但是今（11）日客場出征邁阿密熱火，以99比105敗下陣來。比賽過程中莫里斯（Marcus Morris）和布朗（Jaylen Brown）還上演互推的內鬨戲碼。

▲▼莫里斯、布朗。（圖／CFP）

▲莫里斯一言不合動手推布朗。（資料圖／CFP）

上半場進行到7分12秒時，塞爾提克將比分追到32比35時熱火喊出暫停，不過在暫停中莫里斯與布朗進行「言語交換」，在旁邊的「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）嗅到兩人的火藥味，隨即擋在中間不過莫里斯還是對布朗推上一把，隨後就被隊友給拉開。

內鬨的綠衫軍在半場終了以43比61落後，下半場開局更是一度被拉開到26分差，儘管塞爾提克在第三節時追到8分差，但最終還是在命中率低迷以及守不住對手的情況下以99比105輸球，中斷近期一波4連勝。

內鬨的兩位主角，莫里斯先發上陣28分鐘攻下17分、6籃板、1助攻；布朗則是板凳出發僅上場13分鐘，拿到2分、2籃板、1助攻。

塞爾提克上賽季例行賽以超過7成勝率獨走東區，本季目前以25勝16敗排名東區第5，距離東區龍頭公鹿還有著5場勝差，上一波主場4連戰拿下4連勝，接下來面對客場3連戰的挑戰，首場面對熱火就敗北，之後將先後前往奧蘭多魔術、布魯克林籃網踢館。

▼莫里斯脾氣出了名的火爆。（圖／CFP）

▲▼莫里斯、布朗。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克熱火莫里斯Marcus Morris布朗
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