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道奇強打捕手葛蘭達　1年1825萬美元投靠釀酒人

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▲▼道奇葛蘭達。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人1年1825萬美元搶下葛蘭達（Yasmani Grandal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇的強打捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）拒絕1790萬美元的合格報價投入自由市場，並且再次拒絕大都會的4年6000萬美元報價，最終在10日與釀酒人達成1年1825萬美元的共識。

剛滿30歲的明星捕手葛蘭達，去年繳出.241/.349/.466，24轟、68打點的亮眼成績，休賽期先是拒絕1790萬美元的合格報價，接著再拒絕大都會開出的4年6000萬美元長約，根據《The Athletic》「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）10日報導，葛蘭達與釀酒人達成協議，比合格報價稍微高一點的1年1825萬美元加盟，等待體檢結束後正式簽約。

葛蘭達的價值不只在「強打捕手」，更是一位「偷好球」的高手，而偷好球能夠有效的幫助投手場上成績，已經在2013年的匹茲堡海盜隊所進行的實驗獲得證實，也因此葛蘭達成為休賽期最大咖捕手之一。去年釀酒人是靠著「開場投手」策略來彌補先發輪值的匱乏，苦撐到國聯冠軍戰才被道奇G7淘汰，葛蘭達偷好球的功力，能夠有效幫助投手群。

儘管葛蘭達在國聯冠軍戰G1有前3局發生2捕逸、2失誤荒腔走板的表現，不過也有不少外媒報導為他平反，認為這次的失常是因為去年季後賽屢次出現「偷暗號」事件，因此比賽過程中必須不斷的更換暗號，如此雖然阻止被偷暗號，但也有投捕之間溝通容易出現問題的風險。

這個休賽期有不少球隊的主戰捕手轉隊，除了葛蘭達之外，拉莫斯（Wilson Ramos）、鈴木誠（Kurt Suzuki）、麥肯（Brian McCan）、羅克伊（Jonathan Locroy）、奇里諾斯（Robinson Chirinos）都披上新球衣。

自由市場剩餘的一級捕手還有阻殺能力聞名的2017年美聯金手套得主馬多納多（Martin Maldonado）與4屆全明星威斯特（Matt Wieters）。另外，瑟維里（Francisco Cervelli）與馬丁（Russell Martin）兩位老將也深陷交易傳聞，馬林魚在處理瑞爾穆托（J.T. Realmuto）高喊「賣我」方面進度緩慢，炒了將近3個月仍沒有下文。

關鍵字： 道奇葛蘭達釀酒人
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