小賈索甦醒轟26分　灰熊賞馬刺季新低得分斷5連勝

▲灰熊小賈索（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰熊9日迎戰馬刺，近一個月沒有拿下25分以上表現的小賈索（Marc Gasol）本場比賽終於甦醒，他繳出26分、14籃板、3助攻、1抄截、1阻攻全面表現，灰熊也發揮招牌防守賞給馬刺本季新低半場得分33分與總得分86分，終場灰熊以96分比86大勝馬刺，灰熊中止6連敗，也斬斷馬刺5連勝。

此役馬刺首節只拿下18分，第二節更只有13分，馬刺因此創下本季半場新低得分33分，也以11分落後。第三節馬刺力求振作，米爾斯（Patty Mills）7分挹注，福布斯（Bryn Forbes）、貝里納里（Marco Belinelli）節末也在外線發砲，馬刺單節繳出33分，但灰熊仍以8分領先進入決勝節。

決勝節初馬刺貝里納里延續手感轟下8分，但灰熊哈樂戴（Justin Holiday）也以4分回敬，馬刺第四節雖然外線手感順暢，但灰熊則靠罰球與切入維持分差，小賈索更在節末連飆2顆三分賞給馬刺最後2分鐘的14分差，終場馬刺無力追趕，也以10分敗給灰熊，86分不但為本季新低得分，馬刺的5連勝之旅也於曼菲斯劃下句點。

▲灰熊小賈索睽違一個月表現爆發

小賈索此役繳出睽違一個月的25分以上表現，他拿下26分、14籃板，他至11月底以來得分未超過25分，灰熊於1月份遭遇6連敗期間他場均只有11分，更有兩場比賽得分不到10分，此役他進攻恢復水準，單場3顆三分也是自去年11月底就未出現的火燙手感。

灰熊替補球員殺出也為本場比賽贏球關鍵，前鋒格林（JaMychal Green）繳出12分、11籃板、2助攻、2抄截，後衛麥克（Shelvin Mack）也有10分、3籃板、7助攻表現，兩人表現也彌補先發後衛康利（Mike Conley）外線低迷只繳出15分的火力缺口。

馬刺以此役先發球員表現不佳，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）只有13分、迪羅臣（DeMar DeRozan）更只繳出9分，馬刺替補球員得分更勝先發，福布斯、米爾斯、貝里納里三人繳出14分、13分、14分表現，三人更貢獻馬刺9顆三分球，中鋒賈索（Pau Gasol）此役也繳出因傷缺陣27場後最佳表現，他上場19分鐘拿下7分、12籃板。

▼馬刺迪羅臣此役僅拿下9分。（圖／CFP）