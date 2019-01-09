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美國政府停擺沒錢付季票　國民體諒球迷允許遲繳

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▲▼國民，齊瑪曼（Ryan Zimmerman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民因應美國政府停擺問題，允許部分球迷遲繳季票費用。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

美國政府停擺進入第18天，寫下美國史上第三長的政府關門時間，首都華盛頓特區的聯邦政府公務員們在這段時間都得不到工資，其中一些握有國民新賽季季票的球迷也陷入困境，無法如期繳交相關費用，為了因應問題，國民允許這些公務員遲繳費用。

為了得到修建美墨邊境牆的撥款，美國總統川普（Donald Trump）威脅，部分美國政府將關閉1年時間或更久，使得將近約80萬聯邦政府工作人員將被迫休「無薪假」，拿不到工資，儘管聯邦工作人員不允許罷工，但很多人將可能離開工作崗位。

在美國政府停擺期間，握有國民季票的工作人員因領不到工資，無法繳交國民季票費用，國民球團於日前表示，允許聯邦政府工作人員遲繳，「我們意識到許多球迷因政府停擺，目前經濟出現困難，我們保證這些季票將不會成為這些僱員的負擔。」

聯邦政府僱員可以延遲繳納季票的費用，一直到政府關門結束，這些球迷只需要在下個季票繳交截止日繳納拖欠費用即可。根據華盛頓特區媒體報導，未來政府結束停擺狀態，聯邦工作人員將可領到應得的工資外，還可以拿到停擺期間的補償工資。

目前這已經是美國史上政府停擺第二長的時間，過去1995年因總統柯林頓（Bill Clinton）和國會共和黨針對政府支出計畫無共識，導致停擺長達21天，若這次停擺一直持續到1月12日，將刷新美國政府最長關門紀錄。

▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國政府目前處於停擺狀態。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 美國政府川普國民
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