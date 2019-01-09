美國政府停擺沒錢付季票　國民體諒球迷允許遲繳

▲國民因應美國政府停擺問題，允許部分球迷遲繳季票費用。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美國政府停擺進入第18天，寫下美國史上第三長的政府關門時間，首都華盛頓特區的聯邦政府公務員們在這段時間都得不到工資，其中一些握有國民新賽季季票的球迷也陷入困境，無法如期繳交相關費用，為了因應問題，國民允許這些公務員遲繳費用。

為了得到修建美墨邊境牆的撥款，美國總統川普（Donald Trump）威脅，部分美國政府將關閉1年時間或更久，使得將近約80萬聯邦政府工作人員將被迫休「無薪假」，拿不到工資，儘管聯邦工作人員不允許罷工，但很多人將可能離開工作崗位。

在美國政府停擺期間，握有國民季票的工作人員因領不到工資，無法繳交國民季票費用，國民球團於日前表示，允許聯邦政府工作人員遲繳，「我們意識到許多球迷因政府停擺，目前經濟出現困難，我們保證這些季票將不會成為這些僱員的負擔。」

聯邦政府僱員可以延遲繳納季票的費用，一直到政府關門結束，這些球迷只需要在下個季票繳交截止日繳納拖欠費用即可。根據華盛頓特區媒體報導，未來政府結束停擺狀態，聯邦工作人員將可領到應得的工資外，還可以拿到停擺期間的補償工資。

目前這已經是美國史上政府停擺第二長的時間，過去1995年因總統柯林頓（Bill Clinton）和國會共和黨針對政府支出計畫無共識，導致停擺長達21天，若這次停擺一直持續到1月12日，將刷新美國政府最長關門紀錄。

▲美國政府目前處於停擺狀態。（圖／路透）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

