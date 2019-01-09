獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（一）

▲獨行俠後衛巴瑞亞（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

為了掌握球員身體狀態並提升場上表現， 獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)堅信採用血液檢測球員身體各項數值，以控管身體狀況，以利提升表現。而這樣的做法，目前放眼世界職業運動圈，卻很少有球隊採用。

每個球季有4次，愛爾蘭公司 Orreco會來到達拉斯為獨行俠球員進行血液檢測，這已經第三年實行。得知身體各項數值，幫助球團能夠為個別球員調整訓練量和飲食，扯底掌握球員身體狀況。 「所有NBA球隊都在討論球員的上場時間工作量、跑動等外在數據，來預先判斷體內狀況。但我們做的是直接窺探球員體內的狀況。」獨行俠運動訓練總監史密斯(Casey Smith)表示。

獨行俠和尼克是目前唯二與Orreco合作的NBA球隊，Orreco提出客製化方案，使用血液檢查的資料加上機器學習的程式分析，協助球員對抗疲勞，預判受傷和生病風險。獲得檢查報告後，獨行俠團隊為17名球員個別訂定訓練、休息以及恢復的計劃。這樣的服務每年花費約15萬美元。

兩個球季前，血液檢查出老將後衛巴瑞亞(J.J. Barea)有受傷風險後，他真的遭逢小腿肌肉撕裂商，自此之後他對血液檢查抱持正面態度。 他主動關注可能破壞身體細胞的「氧化壓力」數值，以及白血球數量，了解是否有生病、感染或是免疫系統問題等風險。

「我喜歡，當生涯到了這個階段，你得花更多心思留意身體狀況，他們讓我知道體內發生了什麼事。你需要吃還是不吃，我需要更多意見回饋。」巴瑞亞本季繳出10.9分5.助攻，表示他聽從團隊的建議後，更能享受打球的樂趣。

▲達拉斯獨行俠老闆庫班。（圖／達志影像／美聯社）



獨行俠提升表現的祕訣 庫班採用罕見「黑科技」（二）