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豐里國小熱血教練深耕足球　旭村盃點亮花東足壇

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▲國泰世華特地為主辦單位豐里國小的足球小將製作全新的比賽球衣，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)，國泰世華銀行行政長周衛華(右一)代表致贈 。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)致贈豐里國小球衣，教練劉明川（右一）也親自出席致謝。（圖／國泰世華銀行提供）

記者林育正／台北報導

台東縣豐里國小不僅培養出涂紹捷、吳彥澍等新生代國腳，更由兩位願意回饋社區的校友劉明川和楊志明擔任教練。而在1月下旬由豐里國小主辦的「旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」 更將邁入第九屆，邀請各地共32支隊伍前來進行5天4夜的足球交流，成為少見舉辦在東台灣地區的足球賽事。

「只要有持續的熱情一定可以，一點都不難。」2004年9月21日豐里國小重組曾在民國60、70年代風光一時的足球隊，劉明川全心投入，就算連週末下午都在學校等著學生一同踢球。他秉持適性發展的理念經營球隊，如果課業成績不是那麼亮眼，也能透過足球拓展新天地。隊員就算有補習等行程不用每次練習到場，但講好的時間一定得出現。

「阿美族小朋友瘦高、擅長跑，球場上感覺很棒，要過你就過你。」在手機遊戲風行之前，劉明川透露還曾經到網咖抓學生。而現在他不只指導足球隊，還爭取出國交流機會拓展孩子們的足球視野，「小孩子一定要有人陪伴，透過足球讓小孩子有不同視野 。」

足球隊中的顏嘉辰擁有阿美族和卑南族血統，在豐里的足球環境下耳濡目染在幼稚園就開始踢球，最喜歡阿根廷足球天王梅西(Lionel Messi)。六年級的雷嘉崴則說足球「超好玩！可以交到很多朋友，得分很開心！」，自己的兩位哥哥也曾是豐里的成員，希望最後一次參賽能留下冠軍。

而旭村盃足球賽今年即將邁入第九年，最近3年更連續獲得國泰世華銀行贊助，成為東台灣重要足球賽事，今年的賽事將在1月21至25日舉行。

關鍵字： 旭村盃足球豐里國小
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