神級技巧歸功於他　費德勒提及已逝教練哽咽落淚

▲ 費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

最偉大網球員費德勒(Roger Federer)在澳網開戰前夕接受《CNN》專訪，將自己的神級技術歸功於年輕時的澳洲籍教練卡特(Peter Carter)。不過卡特不幸在2002年在南非度蜜月時遭遇車禍身亡，無緣看到子弟兵發光發熱，「我希望他能為我感到驕傲。」談起教練，費德勒也不禁紅了眼眶落淚。

費德勒回憶卡特為巴塞爾老男孩網球俱樂部的明星球員，自己非常幸運能接受他的指導。「他是非常重要的人，如果要把我的技巧歸功於一個人，那就是他了。」

「我希望他能感到驕傲，我想他當初應該是不希望我浪費天賦吧。他的過世把我敲醒，接著我開始非常努力投入訓練。我真的很幸運在對的時刻，有對的人和教練出現在我生命中。你可以說是我做了最後的決定，但一路上我真的很幸運。」費德勒說。

當時卡特的好友卡希爾（Darren Cahill）則是「野兔」休威特(Lleyton Hewitt)的教練，兩人經常談論讓他們感到驕傲的兩位得意門生，兩人之後也真的成為聞名世界的網球名將。「我們在14、16、18、20歲還有整個生涯不斷對決，誰知道我們都會成為溫網冠軍和世界第一。」費德勒和休威特職業生涯對決多達29次，費德勒拿下其中19勝。

「抱歉，我現在還是非常想念他，我希望他能感到驕傲，我從來沒有像這樣情緒潰堤過。」費德勒說。卡特來自澳洲的阿得萊德，每年澳網費德勒更會邀請卡特的父母親包博(Bob)和戴安娜(Diana)來到墨爾本觀戰澳網，在網壇蔚為佳話。